Proseguono gli scorrimenti delle graduatorie GaE e GPS per l’assegnazione delle supplenze. La fine dell’anno si avvicina, e coincide con la conclusione del ricorso allo strumento dell’algoritmo per l’assegnazione degli incarichi. Algoritmo che quest’anno ha debuttato con la nuova formula del sistema di ripescaggio che ha consentito allo stesso di tornare indietro ripescando i docenti rimasti senza nomina nel turno precedente, non considerandoli più rinunciatari involontari per sedi non espresse. Rispetto al nostro precedente aggiornamento, il nuovo quadro mostra 51 ulteriori turni effettivi distribuiti in 42 province, con numerose pubblicazioni concentrate negli ultimi giorni.

Tra le novità più rilevanti c’è Roma, che raggiunge il dodicesimo turno di nomina. Nel Lazio si registrano nuovi movimenti anche per Frosinone e Latina.

Molto attiva la Lombardia, dove proseguono gli scorrimenti in numerose province. Si aggiornano Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano e Pavia. In particolare, Lecco aggiunge due ulteriori turni, mentre anche Milano torna a muovere la propria graduatoria.

Consistente anche l’aggiornamento della Liguria. Genova registra ben tre nuovi turni rispetto al precedente punto della situazione, mentre avanzano anche Imperia, La Spezia e Savona.

In Emilia-Romagna arrivano nuovi scorrimenti per Bologna, Forlì-Cesena, Modena e Parma. Nel Friuli Venezia Giulia, invece, Udine aggiunge due ulteriori turni.

Al Sud, in Calabria si muovono Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, mentre in Campania le nuove pubblicazioni riguardano Avellino, Caserta e Napoli. In Basilicata si aggiorna Potenza.

Nuove nomine anche in Abruzzo, con Chieti-Pescara e Teramo, mentre nelle Marche avanzano Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro Urbino. Per quest’ultima provincia compaiono anche turni precedenti che non erano presenti nel nostro ultimo elenco.

In Molise si registra un nuovo scorrimento per Campobasso, mentre in Piemonte è Cuneo ad aggiungere due nuove pubblicazioni. In Puglia si muove Brindisi.

Numerosi aggiornamenti anche in Toscana, dove avanzano le graduatorie di Firenze, Pisa e Pistoia. Firenze e Pistoia registrano entrambe due ulteriori turni.

Chiude il quadro il Veneto, con nuovi scorrimenti per Padova, Rovigo, Venezia e Verona.

Guardando alle pubblicazioni più recenti, nella sola giornata del 27 novembre risultano nuovi turni per Cosenza, Avellino, Caserta, Udine, Roma, Genova, La Spezia, Milano e Campobasso.