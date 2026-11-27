Stop ai concorsi annuali per consentire lo smaltimento delle graduatorie di merito e introduzione di un sistema di reclutamento a doppio canale, attraverso la trasformazione delle GPS in graduatorie valide anche per le immissioni in ruolo. A fare il punto sulle novità riguardanti le assunzioni degli insegnanti è Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega.
Dopo il recupero del criterio di idoneità dei docenti e delle conseguenti graduatorie di merito, Pittoni spiega di aver avanzato alla Commissione europea la richiesta di superare l’impegno relativo all’indizione dei concorsi con cadenza annuale.
Concorsi docenti, nuovi bandi solo con graduatorie esaurite
“Abbiamo ovviamente subito chiesto anche lo stop all’impegno dei concorsi annuali, così da poter smaltire le graduatorie”, spiega Pittoni, sottolineando la necessità di individuare meccanismi di selezione più efficaci degli attuali, capaci di valorizzare qualità, esperienza e attitudine all’insegnamento.
Sulla possibilità di interrompere la successione dei concorsi annuali non è ancora arrivato il via libera europeo. Un importante passo avanti sarebbe stato compiuto, invece, sul fronte della tutela dei docenti già inseriti nelle graduatorie.
“Sullo stop ai concorsi attendiamo ancora la risposta dell’Ue, mentre – come annunciato i giorni scorsi – c’è già accordo sul limitare l’eventuale intervento alle graduatorie esaurite”, precisa Pittoni.
L’obiettivo è evitare di sottrarre opportunità di assunzione a quanti attendono da tempo l’immissione in ruolo, superando le criticità emerse in occasione dei tre concorsi PNRR.
GPS trasformate in graduatorie per le supplenze e il ruolo
L’altra importante novità riguarda il futuro delle graduatorie provinciali. Pittoni conferma che si sta lavorando alla norma con cui “convertire le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) in Graduatorie provinciali per le supplenze e il ruolo (GPSR)”.
Una modifica destinata a rappresentare un passaggio fondamentale verso la costruzione di un sistema strutturale di reclutamento a doppio canale, non solo sul sostegno, affiancando alle assunzioni da concorso quelle attraverso le graduatorie provinciali.
Pittoni definisce la trasformazione delle GPS un “provvedimento chiave per un’articolazione a doppio canale del reclutamento degli insegnanti, che non dovrà più incentivare lo scontro tra categorie, bensì garantire il rispetto delle prerogative e della dignità di tutti”.
Restano da conoscere i contenuti definitivi della norma e le modalità attraverso cui saranno disciplinate le assunzioni dalle nuove GPSR.