C’è ancora spazio per provare a inserire il bonus dei buoni pasto nel mondo della scuola entro fine anno grazie agli emendamenti presentati alla Legge di Bilancio 2027 in discussione in questi giorni. Un provvedimento che è già oggetto di discussione e contrattazione nell’ambito della parte normativa del rinnovo di contratto scuola, ma che adesso entra anche nella Manovra 2027. Sarà facile arrivare a un risultato concreto? No, perché il provvedimento richiederebbe uno sforzo economico da parte del Governo.

Il resto della pubblica amministrazione

Ci sono margini per la trattativa? Sì, perché i sindacati, Anief in primis che ha presentato gli emendamenti, intendono far valere le ragioni di docenti e Ata in modo da equiparare la condizione del resto della pubblica amministrazione al personale scolastico. Al momento, infatti, solo chi lavora negli istituti scolastici non beneficia di un bonus invece riconosciuto negli altri ambiti pubblici, addirittura anche nel caso di smart working. Di qui nasce l’urgenza di ottenere un sì dal Governo.

L’emendamento 66.041, a prima firma Manzi e Orfini, propone un buono pasto da 7 euro a carico dello Stato per tutto il personale scolastico nelle giornate lavorative che superano le sei ore.

Ma c’è anche l’emendamento 66.042 presentato da Miele e Latini, che proprio per andare incontro alle difficoltà economiche dello Stato, propone lo stesso buono da 7 euro solo per i dipendenti che prestano servizio in una provincia diversa da quella di residenza.

Il ritardo della scuola

Infine c’è l’emendamento 104.067, a firma Caso e Amato, che propone di istituire un fondo dedicato da 500 milioni di euro per estendere il beneficio dei ticket pasto a tutto il personale che rientra nel contratto collettivo nazionale.

Sempre Amato e Caso hanno depositato l’emendamento 106.031 che introduce il bonus pasto e novità su supplenze e gestione dei vincitori dei concorsi PNRR.

“La scuola è purtroppo l’unico comparto che non prevede i buoni pasto: noi chiediamo che al personale dell’Istruzione si dia per ogni giorno di lavoro un buono pasto nominale da 7 euro, che non ricada nell’imponibile. E lo abbiamo chiesto anche attraverso un aumento del Mof delle scuole, cioè i fondi per il Miglioramento dell’offerta formativa così si potrebbero erogare i buoni pasto almeno per il personale Ata” dice Anief.