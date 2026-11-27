Arriva finalmente il via libera definitivo all’attuazione dei percorsi abilitanti validi per il IV ciclo. Senza il decreto, varato in queste ore dal ministero, non poteva arrivare il semaforo verde definitivo e soprattutto le università coinvolte, al contrario di quanto avveniva negli anni passati, non potevano dare il via alle iscrizioni preventive.

Via alle iscrizioni

Adesso invece non ci sono più ostacoli sia all’avvio delle iscrizioni che all’avvio dei percorsi stessi validi per la formazione iniziale e obbligatoria dei docenti che porta all’abilitazione senza la quale da qualche anno, da quando è stata introdotta la riforma sul reclutamento, non si può più insegnare.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con il decreto n. 1611 del 26 novembre 2026, ha autorizzato l’attivazione del quarto ciclo dei percorsi abilitanti per l’insegnamento nella scuola secondaria per l’anno accademico 2026/2027. I posti autorizzati saranno superiori del 30% rispetto al fabbisogno indicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Previsto un minimo di dieci posti anche per le classi di concorso senza fabbisogno espresso, nei limiti delle disponibilità degli atenei.

Le università e le istituzioni AFAM attiveranno percorsi da 60 e 30 CFU/CFA. I candidati potranno presentare domanda presso una sola istituzione per la stessa classe di concorso. In caso di richieste superiori ai posti disponibili, saranno predisposte graduatorie sulla base dei titoli posseduti.

La frequenza minima

Per accedere alla prova finale sarà necessaria una frequenza minima del 70% per ciascuna attività formativa, mentre le lezioni online in modalità sincrona potranno ordinariamente rappresentare al massimo il 20% delle attività, esclusi laboratori e tirocini. Per gli insegnanti tecnico-pratici restano confermati gli attuali requisiti di accesso fino al 31 dicembre 2027.

Non rientrano nel contingente dei posti programmati i percorsi di completamento da 30 e 36 CFU destinati ai vincitori di concorso, così come quelli da 30 CFU riservati ai docenti già abilitati o specializzati sul sostegno che intendono conseguire un’ulteriore abilitazione. Questi ultimi potranno svolgersi anche in modalità telematica sincrona.

Per le abilitazioni e le specializzazioni conseguite all’estero sarà necessario disporre del riconoscimento ministeriale al momento dell’iscrizione, senza possibilità di accesso con riserva.