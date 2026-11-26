Cambiano le modalità di specializzazione sul sostegno per i docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio. Il decreto Scuola n. 170, approvato definitivamente alla Camera il 26 novembre, introduce importanti novità sul fronte della formazione degli insegnanti impegnati nell’assistenza didattica agli alunni con disabilità.
La principale novità riguarda il superamento del carattere straordinario dei percorsi riservati ai docenti con esperienza sul sostegno, che diventeranno strutturali a partire dall’anno accademico 2027/28.
Terzo ciclo Indire entro giugno 2027, cambia il ruolo delle Università
Il provvedimento prevede l’attivazione, entro il 30 giugno 2027, del terzo ciclo dei percorsi straordinari di specializzazione. Rispetto alle precedenti edizioni, tuttavia, cambia il ruolo di Indire, che interverrà soltanto in via residuale per accogliere gli eventuali corsisti in eccedenza rispetto alla capacità formativa delle Università.
Restano confermati i requisiti e le modalità di svolgimento stabiliti dal decreto-legge n. 71 del 2024.
TFA sostegno con tre anni di servizio: percorsi strutturali e lezioni online
Dall’anno accademico 2027/28 potranno accedere ai percorsi dedicati gli insegnanti che abbiano maturato almeno tre annualità di servizio sul sostegno, anche non consecutive, negli otto anni precedenti, in possesso del titolo di studio richiesto per il grado di istruzione interessato.
Un’importante apertura riguarda il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie. Le annualità potranno essere maturate sia nelle istituzioni statali sia in quelle paritarie, anche cumulando le esperienze maturate nei due diversi contesti scolastici.
La finestra temporale degli otto anni sarà mobile, consentendo anche in futuro a nuovi docenti di maturare i requisiti necessari per accedere alla specializzazione.
I percorsi prevederanno almeno 30 crediti formativi universitari, con la possibilità di svolgere le lezioni teoriche online in modalità sincrona.
Costi, posti disponibili ed esame finale: si attende il decreto attuativo
Spetterà al Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto con quello dell’Istruzione e del Merito, definire nel dettaglio l’organizzazione dei nuovi percorsi.
Il decreto attuativo disciplinerà la distribuzione dei crediti formativi, le modalità di erogazione delle lezioni, lo svolgimento dell’esame conclusivo e i costi a carico dei partecipanti.
Saranno inoltre individuati i criteri per determinare il numero di posti disponibili per ciascun grado di istruzione, sulla base delle effettive necessità di insegnanti specializzati e della programmazione degli organici del sistema scolastico nazionale.