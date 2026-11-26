Con l’approvazione definitiva del Decreto Scuola entra nella normativa una nuova disposizione che riguarda la riconoscibilità del volto all’interno degli istituti scolastici. Il provvedimento introduce uno specifico divieto, accompagnato da sanzioni economiche per chi non rispetterà le nuove regole.

Volto sempre riconoscibile durante le attività scolastiche

La disposizione non riguarda soltanto le lezioni in aula, ma si estende anche alle attività di laboratorio e alle iniziative organizzate dagli istituti in orario pomeridiano.

Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, dunque, il volto dovrà essere sempre riconoscibile. La normativa prevede soltanto due eccezioni: sarà possibile coprirlo per comprovate esigenze di salute oppure per particolari necessità didattiche.

Multe fino a 1.000 euro e nuovi compiti per i dirigenti scolastici

Per chi violerà il divieto è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 200 e 1.000 euro. Qualora l’infrazione venga commessa da uno studente minorenne, la multa sarà notificata ai genitori.

Un ruolo centrale nell’applicazione della nuova normativa sarà affidato ai dirigenti scolastici, ai quali spetterà il compito di accertare eventuali violazioni.

Le istituzioni scolastiche dovranno inoltre procedere all’aggiornamento dei propri regolamenti interni, recependo le disposizioni introdotte dal Decreto Scuola e adeguando le regole relative allo svolgimento delle attività didattiche.