Mentre numerosi comuni della Campania hanno disposto la sospensione delle lezioni a causa del maltempo, c’è chi ha scelto di andare in controtendenza, garantendo la regolare apertura degli istituti scolastici. È accaduto a Frattaminore, in provincia di Napoli, dove il sindaco Giuseppe Bencivenga ha deciso di non interrompere le attività didattiche, assumendosi la responsabilità della scelta.

Scuole aperte nonostante l’allerta meteo Nella giornata di giovedì 26 novembre, le condizioni meteorologiche avverse hanno determinato la chiusura delle scuole a Napoli, Salerno e in diversi altri comuni campani. La Protezione Civile aveva diramato un’allerta arancione fino alle ore 14, segnalando il rischio di precipitazioni intense, allagamenti, frane e forti raffiche di vento. A Frattaminore, invece, l’amministrazione comunale ha adottato una linea differente. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, il primo cittadino ha illustrato le ragioni della decisione, evidenziando la necessità di non sacrificare sistematicamente ore preziose di lezione ogni volta che si presenta una situazione di maltempo. Il diritto allo studio e la necessità di convivere con i cambiamenti climatici Secondo Bencivenga, le comunità devono imparare a convivere con gli effetti dei cambiamenti climatici, evitando che le condizioni meteorologiche avverse comportino continue interruzioni della vita quotidiana e, in particolare, del percorso formativo degli studenti. Il sindaco ha comunque raccomandato ai cittadini di adottare la massima prudenza, precisando che la decisione di mantenere aperte le scuole è maturata dopo una valutazione delle condizioni. «Il diritto allo studio va difeso con coraggio, dove si può», ha affermato Bencivenga. La posizione del primo cittadino pone l’accento sulla necessità di conciliare la tutela della sicurezza pubblica con la continuità dell’attività didattica, evitando di interrompere le lezioni quando le circostanze consentono di svolgerle regolarmente.