A determinare la felicità dei figli non è la composizione della famiglia, ma la qualità delle relazioni affettive che si instaurano al suo interno. È il pensiero del filosofo Umberto Galimberti, che invita a superare una concezione della genitorialità fondata esclusivamente sul legame biologico, mettendo al centro l’amore, la presenza e la responsabilità educativa.

“Per crescere i figli in modo felice c’è una sola soluzione: le relazioni d’affetto, sia che si tratti di una coppia etero sia che si tratti di una omosessuale. Là dove vige l’amore si cresce bene, là dove vige la violenza o il gelo emotivo si cresce male”.

La famiglia non è soltanto un legame biologico

Secondo Galimberti, ridurre il concetto di famiglia all’unione tra un uomo e una donna significa trascurare la dimensione affettiva ed educativa che caratterizza la vita familiare.

“Che la smettano di dire che la famiglia è fatta da un uomo e da una donna, perché questa è una visione fondamentalmente materialista”, sostiene il filosofo.

Il significato dello stare insieme, infatti, non si esaurisce nella procreazione, ma comprende la capacità di volersi bene, di prendersi cura degli altri e di dedicarsi alla crescita dei figli.

Essere genitori significa rispondere ai bisogni dei figli

Nella riflessione di Galimberti, la maternità e la paternità assumono un significato che va oltre il rapporto biologico. Essere genitori significa accompagnare quotidianamente i bambini nel loro percorso di crescita, ascoltarli, rispondere alle loro domande e prestare attenzione alle loro necessità.

“I figli sono figli non perché vai a letto con una donna e la donna va a letto con un uomo, sono figli perché li cresci, perché stai insieme a loro, perché rispondi alle loro domande, perché stai attento ai loro bisogni”.

È dunque nell’esercizio concreto della responsabilità educativa, nella vicinanza emotiva e nella capacità di costruire relazioni significative che, secondo il filosofo, risiede l’essenza della genitorialità.

“Questo significa paternità e maternità, da chiunque sia svolta”.