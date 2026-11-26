Dura presa di posizione della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, sulle misure contenute nel decreto Scuola. A margine dell’assemblea della Federazione lavoratori della conoscenza (Flc) Cgil, svoltasi questa mattina al Teatro Italia di Roma, la leader dem ha criticato le scelte del governo, richiamando l’attenzione sulle reali necessità del sistema scolastico. “Alla scuola non servono tetti per cacciare i bambini stranieri, servono tetti che non cadano sulle teste degli alunni”, ha dichiarato Schlein, contestando l’impostazione del provvedimento.

Più investimenti per il personale e l’edilizia scolastica

Secondo la segretaria del Pd, le priorità dovrebbero essere rappresentate dalla sicurezza degli edifici scolastici e dal rafforzamento degli organici. Schlein ha espresso inoltre preoccupazione per le risorse destinate all’istruzione nella legge di Bilancio.

“Serve un grande investimento sull’edilizia scolastica, sul personale, perché questo governo nella manovra ha proposto altri tagli. A parole hanno detto che li avrebbero cancellati e noi aspettiamo i fatti”, ha aggiunto.

Il calo demografico, secondo la leader del Partito democratico, non dovrebbe tradursi automaticamente in una riduzione delle risorse e del personale. Al contrario, la diminuzione della popolazione studentesca potrebbe rappresentare un’occasione per migliorare la qualità dell’offerta formativa e il rapporto numerico tra docenti e alunni.

Tempo pieno, sostegno psicologico e inclusione

Tra gli interventi auspicati da Schlein figurano l’ampliamento del tempo pieno, la riqualificazione degli ambienti scolastici, una maggiore accessibilità delle strutture e il potenziamento dei servizi di supporto psicologico.

La segretaria del Pd ha infine richiamato i principi costituzionali, sottolineando il ruolo fondamentale dell’istruzione nella costruzione di una società più inclusiva.

“C’è tanto da fare per immaginare una scuola del futuro, in linea con quello che dice la nostra Costituzione: la scuola è aperta a tutti, è un motore di inclusione e di crescita collettiva per questo Paese”, ha concluso Schlein.