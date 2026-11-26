Chi ha già iniziato a prepararsi per il prossimo concorso docenti dovrà prestare particolare attenzione ai nuovi programmi ministeriali. In vista della procedura concorsuale il cui bando è atteso nelle prossime settimane, sono stati infatti aggiornati alcuni dei contenuti oggetto di studio, anche alla luce delle riforme che hanno interessato il mondo della scuola negli ultimi tre anni.

I materiali di studio utilizzati in passato

Tra gli argomenti da approfondire figurano le nuove disposizioni sulla valutazione degli alunni della scuola primaria e le Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione. Si tratta di aggiornamenti legati all’evoluzione del quadro normativo rispetto al 2023, quando furono emanati i precedenti regolamenti concorsuali.

Per chi ha partecipato alle ultime selezioni e intende riprovarci, dunque, potrebbe non essere sufficiente riprendere in mano i materiali utilizzati per preparare le precedenti prove. Sarà opportuno confrontarli con i nuovi programmi per individuare gli argomenti da integrare.

I programmi delle singole discipline

Gli aggiornamenti potrebbero interessare anche i contenuti specifici delle singole classi di concorso, sebbene non sia detto che tutte siano coinvolte da modifiche.

Il riferimento per organizzare la preparazione sarà il nuovo Allegato A, che gli aspiranti dovranno consultare sia per individuare le conoscenze richieste nella parte generale sia per verificare gli argomenti disciplinari di propria competenza.

Il consiglio è quindi quello di effettuare questa verifica prima di impostare il piano di studio, soprattutto se si dispone di manuali acquistati in occasione dei precedenti concorsi.

Circa 14mila posti, escluso il sostegno nella secondaria

Il Ministero ha anticipato ai sindacati l’intenzione di bandire una procedura per circa 14mila posti. Non è ancora nota, invece, la distribuzione delle cattedre tra regioni e classi di concorso.

Per il sostegno, le opportunità di assunzione interesseranno esclusivamente la scuola dell’infanzia e la primaria, anche in considerazione delle carenze di personale di ruolo registrate in alcuni territori. Nessun posto è invece previsto per gli insegnanti specializzati sul sostegno della scuola secondaria.