Gli elenchi regionali per il ruolo, introdotti per la prima volta quest’anno, nel 2026, per le immissioni in ruolo degli idonei, manterranno anche in vista del prossimo anno priorità sulle assunzioni rispetto al nuovo doppio canale di reclutamento docenti. Quest’anno hanno avuto priorità rispetto a scorrimento prima fascia gps sostegno e mini call veloce. Il prossimo anno, avranno priorità rispetto al doppio canale di reclutamento appena approvato che prevede scorrimento della prima fascia gps posto comune e sostegno. Ancora non ci sono novità rispetto alla mini call veloce, sempre sul sostegno, che fino all’ano scorso operava in via residuale dopo lo scorrimento della prima fascia gps sostegno e che necessiterebbe di un intervento legislativo per essere confermata anche nel 2027. Altra novità degli elenchi regionali per il 2027, la possibilità di iscrizione da parte degli idonei Pnrr 3, esclusi nel 2026.

Inoltre, secondo le stime, potrebbero aumentare sensibilmente le opportunità di ottenere una cattedra a tempo indeterminato attraverso gli elenchi regionali nel prossimo anno scolastico. Le proiezioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito indicano un possibile incremento delle nomine attraverso questo canale, passando dalle circa 2.200 del 2026/27 a un massimo stimato di 7.000 nel 2027/28.

Assunzioni docenti, come scegliere la regione

Una delle decisioni più importanti per gli aspiranti riguarderà il territorio nel quale presentare la candidatura. Anche coloro che figurano già negli elenchi regionali dovranno inoltrare una nuova istanza e potranno optare per una regione diversa rispetto allo scorso anno.

Le circa 40mila assunzioni effettuate nel 2026/27 potrebbero infatti aver modificato sensibilmente la distribuzione delle disponibilità sul territorio nazionale. A questo si aggiunge il meccanismo di precedenza riconosciuto a chi sceglie la regione nella quale ha partecipato alla procedura concorsuale.

Non è stata ancora individuata la finestra temporale per l’inoltro delle istanze. Tra le ipotesi avanzate figura quella di consentire la presentazione delle domande dopo la pubblicazione dei movimenti del personale docente, così da permettere agli interessati di conoscere meglio la situazione degli organici.

Un ulteriore elemento utile sarà rappresentato dai dati che gli Uffici scolastici dovranno rendere disponibili sul numero degli aspiranti ancora presenti nelle graduatorie concorsuali.

Il piano del Ministero per 37mila nuovi docenti

La programmazione ministeriale prevede complessivamente circa 37mila ingressi a tempo indeterminato per il 2027/28. Di questi, 16.500 dovrebbero essere effettuati attingendo alle graduatorie concorsuali tuttora valide, mentre altri 13.868 posti sono riconducibili alla nuova selezione il cui bando è atteso a dicembre.

Gli elenchi regionali contribuirebbero quindi a coprire una parte consistente delle ulteriori disponibilità. Si tratta, tuttavia, di numeri ancora indicativi, la cui conferma dipenderà anche dagli effettivi pensionamenti, attualmente stimati in circa 23mila.

Elenchi regionali 2027/28, decreto atteso entro dicembre

Il Ministero ha già sottoposto alle organizzazioni sindacali lo schema del provvedimento che disciplinerà la procedura per il prossimo anno scolastico. La pubblicazione potrebbe avvenire entro la fine del 2026.

Per quanto riguarda le riserve, resta applicabile esclusivamente quella prevista dalla legge 68/1999. Non trovano invece applicazione le riserve collegate al servizio civile e alle tre annualità di insegnamento.