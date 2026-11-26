Ci saranno come sempre venti giorni di tempo per iscriversi al prossimo concorso scuola, tempistica che prenderà il via dal momento in cui verrà ufficialmente pubblicato il bando da parte del ministero che per il momento ha solo dato il via libera alla procedura. Gli insegnamenti per i quali le scuole incontrano maggiori difficoltà nel reperimento di personale potrebbero avere un ruolo centrale nel prossimo concorso per docenti. La pubblicazione del bando è prevista per dicembre, ma bisognerà attendere gli allegati ministeriali per conoscere nel dettaglio le opportunità riservate agli aspiranti insegnanti delle singole discipline. Tra le possibili destinatarie della nuova procedura figurano le materie musicali e la conversazione in lingua straniera, soprattutto inglese. Si tratta di insegnamenti per i quali gli istituti ricorrono frequentemente agli interpelli per individuare personale disponibile.

Le possibili opportunità per gli aspiranti docenti

Attenzione anche alle discipline scientifiche, con particolare riferimento alle classi A020, A026, A027 e A041. Potrebbe inoltre crescere la disponibilità di cattedre per la A023, alla luce dei recenti interventi ministeriali riguardanti l’apprendimento dell’italiano da parte degli alunni stranieri.

Il nuovo reclutamento potrebbe coinvolgere anche il settore tecnologico, dalla meccanica all’elettronica, passando per gli insegnamenti legati alla moda e alla produzione tessile.

Per gli insegnanti tecnico-pratici assume particolare rilevanza la proroga fino al 31 dicembre 2027 della possibilità di partecipare alle procedure concorsuali con il diploma previsto dalle disposizioni vigenti.

Le previsioni non costituiscono comunque anticipazioni ufficiali: il Ministero potrebbe individuare ulteriori discipline e prevedere disponibilità differenti da una regione all’altra.

Due candidature possibili e assunzioni già a luglio

Il contingente destinato complessivamente alle scuole medie e superiori ammonta a 6.200 cattedre. La selezione risponderà alla necessità di ricostituire le graduatorie ormai prive di aspiranti, senza interessare i posti di sostegno della secondaria, come emerso dal confronto tra Ministero e sindacati del 23 novembre.

Chi possiede i titoli necessari potrà concorrere contemporaneamente per due insegnamenti, purché appartenenti a gradi scolastici differenti. Non sarà indispensabile utilizzare lo stesso requisito di ammissione per entrambe le candidature.

I tempi della procedura dovrebbero essere particolarmente contenuti. Dopo la presentazione delle istanze, prevista a ridosso della pubblicazione del bando, i candidati saranno chiamati ad affrontare le selezioni durante l’inverno. Le operazioni di reclutamento potrebbero partire già a luglio 2027, in vista dell’avvio del successivo anno scolastico.