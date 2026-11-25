L’orientamento che si sta affermando nelle aule giudiziarie è quello secondo cui l’assunzione a tempo indeterminato non cancella automaticamente il diritto al risarcimento per gli anni di precariato illegittimo.

Secondo i giudici, il Ministero non può ricorrere sistematicamente ai contratti a tempo determinato per soddisfare esigenze di personale che hanno carattere permanente. Le supplenze dovrebbero infatti rispondere a necessità temporanee e non diventare uno strumento ordinario per coprire posti stabilmente disponibili.

L’immissione in ruolo non cancella il danno

Particolarmente significativo è l’orientamento della giurisprudenza in merito ai docenti che riescono a ottenere il ruolo dopo numerosi anni di supplenze attraverso il superamento di un concorso.

In queste circostanze, l’assunzione rappresenta il risultato di una procedura selettiva superata grazie alle capacità e alla preparazione del candidato, non necessariamente una misura adottata dall’amministrazione per rimediare all’abuso commesso negli anni precedenti.

Il diritto al risarcimento anche dopo la stabilizzazione

Si rafforza dunque il principio secondo cui il riconoscimento di un contratto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno possono coesistere.

Il docente, anche dopo essere entrato in ruolo, può rivendicare un indennizzo economico per l’utilizzo illegittimo dei contratti a termine. Naturalmente, il diritto al risarcimento non scatta per il semplice fatto di aver accumulato numerosi anni di supplenze, ma presuppone l’accertamento dell’abuso da parte dell’amministrazione.

Il prossimo passo

L’obiettivo dei sindacati è quello di arrivare non solo al riconoscimento di un rimborso economico per gli anni di precariato, ma anche e soprattutto veder riconosciuto il diritto all’assunzione dopo una soglia stabilita di mesi con contratti a tempo determinato. La soglia ricorrente è quella dei 36 mesi di servizio, individuati come limite massimo oltre il quale non è più accettabile che vengano reiterati contratti a scadenza e debba essere riconosciuto il diritto alla stabilizzazione. Il doppio canale di reclutamento, in questo senso, è un primo passo in questa direzione.