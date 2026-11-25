Gli aspiranti docenti che intendono partecipare al nuovo concorso scuola 2027 non ancora bandito ma annunciato e autorizzato dal ministero per circa 14mila posti, dovranno fare i conti con gli ormai consolidati requisiti richiesti, anche per la scuola secondaria. Secondo i nuovi regolamenti, il possesso della laurea, anche se completa di tutti i crediti formativi necessari per accedere alla propria classe di concorso, non consente da solo di partecipare alla nuova procedura di reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria. Gli aspiranti docenti dovranno dimostrare di aver maturato ulteriori requisiti, legati alla formazione professionale o all’esperienza di insegnamento.

La laurea non è più sufficiente

Per partecipare al concorso su posto comune nella scuola media e superiore non sarà sufficiente aver conseguito una laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento. Il titolo accademico resta necessario per le classi di concorso che lo prevedono, ma deve essere accompagnato dall’abilitazione all’insegnamento oppure da una determinata anzianità di servizio.

In quest’ultimo caso, occorre aver insegnato per almeno tre anni nelle scuole statali nel corso del quinquennio precedente. Le annualità possono essere state maturate anche in maniera non consecutiva, ma almeno una deve riguardare la disciplina per la quale si intende concorrere.

Restano quindi esclusi i laureati che, pur avendo un percorso universitario pienamente compatibile con la classe di concorso scelta, non hanno ancora ottenuto l’abilitazione e non possono far valere l’esperienza professionale richiesta.

La possibilità di partecipare con riserva

Un’opportunità potrebbe essere riconosciuta a quanti stanno completando il percorso necessario per ottenere il titolo di accesso. Secondo le anticipazioni sindacali, sarebbe infatti prevista l’ammissione con riserva per chi conseguirà il titolo entro il 31 dicembre 2026, purché riferito all’anno accademico 2025/2026.

Per gli insegnanti tecnico-pratici sono invece previste condizioni differenti, che consentono l’accesso anche attraverso specifici diplomi tecnici, professionali o ITS coerenti con la classe di concorso.

Per i posti di sostegno rimane indispensabile la specializzazione relativa al grado scolastico per il quale si presenta domanda, eventualmente conseguita all’estero e riconosciuta in Italia.