Nei prossimi concorsi per diventare insegnanti di ruolo, già a cominciare dal concorso scuola 2027 che sta per essere bandito ma che è già stato annunciato per poco meno di 14mila posti, aver già lavorato nelle scuole potrà fare maggiormente la differenza nella posizione finale in graduatoria. Il Ministero ha infatti rivisto i criteri attraverso i quali vengono assegnati i punteggi ai candidati, intervenendo anche sulla preparazione richiesta per affrontare le prove.

Le modifiche sono contenute nel decreto n. 214 del 6 novembre 2026, che aggiorna le regole introdotte nel 2023.

Concorsi docenti, più possibilità per chi ha già insegnato

Un precario con cinque anni di insegnamento riconosciuti potrà ottenere 15 punti, mentre con il precedente sistema ne avrebbe ricevuti 10. Il valore attribuito all’esperienza in aula cresce dunque del 50%.

Non cambia, invece, il tetto dei 50 punti ottenibili attraverso il curriculum del candidato.

Un altro vantaggio riguarda chi ha già affrontato con successo una selezione ordinaria in passato: ogni procedura superata, riferita alla stessa tipologia di insegnamento e allo stesso grado scolastico, potrà valere 15 punti.

Anche l’unificazione di alcune discipline produrrà effetti favorevoli. Gli anni trascorsi insegnando in una delle classi confluite nell’accorpamento potranno essere riconosciuti come esperienza specifica anche per l’altra.

Quanto peseranno i percorsi formativi

Chi ha ottenuto la specializzazione attraverso i percorsi straordinari sul sostegno introdotti nel 2024 potrà beneficiare di un incremento di 12,5 punti, analogamente a chi ha frequentato i percorsi con selezione iniziale.

Lo stesso incremento viene riconosciuto nella secondaria a chi ha acquisito l’abilitazione mediante un concorso selettivo. Per i docenti tecnico-pratici il bonus sarà di 12,5 oppure 5 punti, in base alla modalità con cui hanno ottenuto il titolo.

Particolarmente rilevante sarà anche il curriculum universitario: l’idoneità alla docenza universitaria attraverso l’abilitazione scientifica nazionale varrà 15 punti, il dottorato 14 e gli assegni di ricerca 13. L’inclusione nelle graduatorie nazionali AFAM per l’assunzione stabile darà diritto a 14 punti, mentre la preparazione specialistica per insegnare italiano agli stranieri ne garantirà 3,75.

Per la conoscenza delle lingue straniere si potranno ottenere 3,75 punti con il C1 e 5 con il C2, a condizione che l’organismo certificatore fosse autorizzato dal Ministero al momento del rilascio. Per ogni lingua potrà essere considerato un unico attestato. I corsi CLIL da 60 crediti dovranno invece avere natura universitaria.

Cambia anche ciò che bisognerà studiare

Chi intende partecipare alle prossime selezioni dovrà prestare attenzione anche ai manuali utilizzati per prepararsi. Le materie d’esame sono state adeguate alle trasformazioni più recenti del sistema scolastico.

Tra gli argomenti da approfondire ci saranno l’impiego dell’intelligenza artificiale nella didattica, le nuove disposizioni sull’inclusione, le modalità con cui vengono giudicati rendimento e condotta degli alunni, il consenso informato, la sostenibilità ambientale e le competenze tecnologiche.