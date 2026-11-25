Appena nato, ma rischia già di essere vanificato. Il doppio canale di reclutamento docenti corre il pericolo di non poter esprimere le proprie potenzialità nel 2027 (ricordiamo che opererà solo sui posti residui) in virtù della decisione arrivata a stretta giro di posta da parte del ministero di bandire un nuovo concorso scuola che dovrebbe consentire le assunzioni in vista del prossimo anno scolastico.

Dubbi sui quasi 14mila posti messi a bando

L’allarme è stato lanciato dai sindacati CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, Gilda Unams e ANIEF che per chiarire le circostanze hanno richiesto al Ministero un confronto e una richiesta di incontro politico al Ministro.

Il nuovo concorso scuola appena bandito metterà a disposizione dei partecipanti 13.868 posti. Posti che rischiano di andare a inficiare l’applicazione del doppio canale di reclutamento su posto comune e sostegno in vista del prossimo anno scolastico.

Questi posti messi a bando rischiano di ridurre ancora di più i pochi posti disponibili per il doppio canale di reclutamento che dovrebbe consentire il ricorso alle assunzioni da GPS prima fascia ed elenco aggiuntivo su posti ancora vacanti dopo lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi.

Nuovo concorso necessario?

Il bando non è ancora uscito ma è di fatto già ufficiale. Proprio per scongiurare questo rischio, i sindacati intendono chiedere al ministero, in occasione dell’incontro richiesto, una riconsiderazione del calcolo dei posti per i quali non ci sono aspiranti nelle diverse graduatorie vigenti.

E’ questo il criterio alla base della richiesta di autorizzazione a bandire, in modo da non varare un nuovo concorsone indiscriminato che intasi ulteriormente graduatorie già sature, ma un mini bando per quelle vacanti

I sindacati, contrari a nuovi bandi, vogliono che il ministero valuti al meglio la necessità o meno di procedere con nuovi concorsi senza tener conto delle novità normative. L’incontro con il ministero consentirà di chiarire tutti questi aspetti.