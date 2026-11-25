L’inchiesta della procura di Milano è ancora aperta, ma Youssef Siher ha deciso di tornare a comunicare pubblicamente. Il ricercatore e giornalista freelance trentenne, finito al centro di un caso giudiziario che ha alimentato lo scontro politico, ha affidato a Instagram il suo primo messaggio dopo settimane di silenzio.

Il 28 ottobre scorso la giudice per le indagini preliminari aveva disposto la sua uscita dal carcere di San Vittore, non convalidando il fermo e senza imporre alcuna misura cautelare. Una decisione che, tuttavia, non ha determinato la chiusura delle indagini.

Il messaggio pubblicato su Instagram

«La repressione non ci ferma e la nostra lotta continua contro l’oppressione. Non molliamo un millimetro». Sono le parole con cui Siher, martedì 24 novembre, ha ringraziato le persone che gli hanno dimostrato solidarietà durante l’ultimo mese.

Nel contenuto condiviso sui social campeggia, in bianco su sfondo nero, la frase «Resistenza fino alla liberazione». Nel post viene menzionata anche la moglie, Sagia Hammoud, coinvolta nella stessa vicenda giudiziaria.

Le contestazioni degli inquirenti

All’origine dell’indagine ci sono alcune iniziative promosse attraverso le piattaforme digitali del Movimento 17 ottobre, realtà fondata dal trentenne, attivo anche nei Giovani Palestinesi d’Italia.

L’ipotesi della procura milanese è che Siher e la moglie abbiano utilizzato i canali del movimento per organizzare proteste non autorizzate contro l’esecutivo Meloni nella giornata del 23 ottobre.

Da qui l’accusa di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo, contestata a entrambi. Il ricercatore era stato fermato nella notte successiva alle mobilitazioni, prima di essere rimesso in libertà il 28 ottobre. Le indagini proseguono e le responsabilità ipotizzate dall’accusa restano da accertare.