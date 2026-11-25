“Appendere la foto di Valditara, di Meloni o di Salvini a testa in giù non è una goliardata, ricorda piazzale Loreto”. È quanto dichiarato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo a Firenze a margine di un appuntamento dedicato alla scuola promosso dalla Lega.

Secondo il ministro, quelle immagini rappresentano “un messaggio subliminale per dire ‘vi appenderemo a testa in giù perché voi siete dei fascisti’”.

“Non siamo nati ieri, diciamoci come stanno le cose: questi messaggi sono messaggi violenti, incompatibili con la democrazia”, ha aggiunto.

Valditara: “Bisogna approfondire le complicità”

Il titolare del dicastero dell’Istruzione si è soffermato anche sugli episodi avvenuti durante la mobilitazione di venerdì scorso, esprimendo preoccupazione per il possibile sostegno dei manifestanti agli autori delle violenze contro la sede ministeriale.

“Pare che ci fossero complicità e appoggi di una parte consistente della piazza”, ha spiegato Valditara, riferendosi agli attacchi contro il Ministero.

Una circostanza ancora da verificare e “che bisogna approfondire perché, se fosse vero, non saremmo di fronte a una piazza democratica ma davanti a tanti che non sanno cos’è la democrazia”.

Il ministro ha tuttavia voluto distinguere il comportamento dei responsabili delle violenze da quello di molti altri studenti.

“Esistono tanti giovani che non sono d’accordo con chi sfascia una scuola o con chi attacca la polizia. Io incontro frequentemente le consulte studentesche, quelle elette democraticamente nelle scuole, e questa è democrazia. Loro condannano le occupazioni e le manifestazioni violente”.

Il ministro favorevole all’utilizzo dei droni

Valditara ha espresso infine il proprio sostegno alla possibilità di impiegare i droni per sorvegliare le manifestazioni pubbliche e riconoscere gli eventuali responsabili di episodi violenti.

“Mi sembra assolutamente sacrosanto, perché controllare che non avvengano violenze e individuare i violenti mi sembra una cosa di buon senso. Avviene in tante parti d’Europa e quindi non vedo perché non debba e non possa avvenire anche in Italia”.