Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara rivendica il lavoro svolto dal governo sul fronte dell’educazione affettiva nelle scuole e attacca le opposizioni. A Firenze, nella mattinata del 24 novembre, durante un appuntamento dedicato al mondo dell’istruzione promosso dalla Lega Toscana, il titolare del MIM ha respinto le critiche arrivate dal centrosinistra.

“L’educazione affettiva l’abbiamo fatta noi, nonostante le balle raccontate tutti i giorni da Elly Schlein o dalla sinistra”, ha dichiarato il ministro.

Educazione affettiva, il progetto coinvolge 4.000 scuole

Valditara ha sottolineato l’importanza di fornire agli studenti gli strumenti necessari per costruire rapporti interpersonali sani, attraverso un percorso educativo che coinvolga direttamente gli insegnanti.

“È ora di dirlo in modo esplicito, chiaro: l’educazione affettiva, all’affettività, l’ha introdotta questo governo e questo ministro. Parlo di educare alle relazioni corrette, al rispetto e all’empatia. E dell’educazione a ogni forma di rispetto di genere, alle donne”.

In questa direzione si inserisce la nuova iniziativa realizzata in collaborazione con Indire, destinata a coinvolgere migliaia di istituti scolastici attraverso attività di aggiornamento professionale rivolte al personale docente.

“Proprio oggi a Firenze lanciamo quel grande progetto con Indire che ho fortemente voluto sulla cultura del rispetto: un primo grande percorso di formazione dei docenti su 4.000 scuole per educare i nostri giovani al contrasto della violenza di genere, al rispetto, all’empatia affettiva ed educazionale”.

Valditara: “Un no è un no”

Intervenendo in collegamento al convegno nazionale promosso da Indire e dedicato alla parità, il ministro ha insistito sulla necessità di trasmettere alle nuove generazioni la consapevolezza dei confini da rispettare nei rapporti con gli altri.

“Ho dedicato questo anno scolastico al rispetto e ho voluto definire la mia presenza oggi con uno slogan dal grande valore educativo: ‘Un no è un no’. Questo slogan non indica soltanto l’educare al rispetto della volontà della donna, ma più in generale l’educare i nostri giovani al senso del limite. Credo sia fondamentale approfondire queste tematiche e formare i docenti all’educazione al rispetto, a relazioni corrette e al contrasto della violenza di genere”.

Il divieto del burqa nelle aule scolastiche

Il ministro ha affrontato anche la questione del velo integrale, ribadendo la propria contrarietà alla possibilità di frequentare le lezioni con il viso completamente coperto.

“Le nostre società non avrebbero accettato nemmeno 200 anni fa che una donna girasse per una strada o che una ragazza entrasse in una classe con il volto mascherato. Perché questo vuol dire annullare la personalità umana. Vuol dire che la donna è un essere di serie B, vuol dire che la donna non ha una identità”.