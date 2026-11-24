La possibilità di ottenere una cattedra a tempo indeterminato attraverso le GPS potrebbe tornare utile anche agli insegnanti che hanno già raggiunto la stabilità lavorativa, ma desiderano modificare il proprio percorso professionale. La novità contenuta nel Decreto Scuola apre infatti una strada alternativa per chi intende insegnare una disciplina differente, lavorare in un altro ordine scolastico oppure passare dal posto comune al sostegno.

Una terza possibilità per cambiare cattedra

Finora un insegnante interessato a cambiare tipologia di insegnamento poteva tentare la strada del concorso oppure presentare una richiesta di mobilità professionale, naturalmente avendo conseguito i titoli necessari.

A partire dal settembre 2027, invece, potrebbe esserci un’ulteriore soluzione. L’inserimento nella prima fascia delle GPS consentirebbe di concorrere anche per quelle cattedre che non sono state assegnate attraverso le procedure di reclutamento prioritarie.

Ci sarà la possibilità di scegliere il percorso potenzialmente più rapido in funzione delle disponibilità territoriali e della materia che si desidera insegnare. Non sarebbe quindi più necessario affidare le proprie speranze esclusivamente alla mobilità o all’esito di un concorso.

Il vantaggio di non dover abbandonare il precedente ruolo

L’aspetto più interessante riguarda la tutela della posizione lavorativa già acquisita. Grazie all’articolo 47 del contratto collettivo, l’insegnante potrebbe intraprendere questa nuova esperienza senza dimettersi preventivamente.

Potrebbe infatti accettare un incarico annuale su una cattedra completa, usufruendo di un’aspettativa senza stipendio e conservando la titolarità originaria per tre annualità scolastiche.

Durante l’incarico sarebbe sottoposto al percorso previsto per accedere definitivamente al nuovo insegnamento, comprensivo di una valutazione attraverso una simulazione didattica. In caso di esito favorevole, otterrebbe la stabilizzazione nella scuola in cui ha maturato questa esperienza.

Non tutti potranno sfruttare la novità

La possibilità non riguarderà indistintamente tutti gli insegnanti già assunti. Saranno esclusi coloro che devono ancora completare positivamente il percorso iniziale di formazione. Specifiche restrizioni interesseranno inoltre chi è entrato stabilmente nella scuola attraverso le graduatorie provinciali del sostegno a partire dal 2023/24, per il quale è richiesto un triennio di servizio effettivo nella scuola di riferimento.