Le proteste degli studenti contro le spese militari e per maggiori investimenti nella scuola e nell’università diventano il punto di partenza per un intervento di Marco Rizzo, che invita i giovani a non disperdere la propria forza nelle contrapposizioni tra destra e sinistra.

Il leader di Italia Domani interviene dopo le mobilitazioni studentesche del 20 novembre, quando in diverse città italiane i ragazzi sono scesi in piazza contro il riarmo, il carovita e le difficoltà che riguardano scuola, università e prospettive occupazionali.

Per Rizzo, il tema centrale riguarda proprio le priorità nelle scelte pubbliche.

Rizzo agli studenti: «I fondi per il riarmo si trovano in una notte»

«Ho consumato più scarpe nella mia vita facendo cortei che non camminando», scrive Rizzo, richiamando la propria esperienza nelle manifestazioni politiche.

Poi arriva al punto che riguarda direttamente le rivendicazioni dei giovani.

«I giovani in piazza in questi giorni hanno colto un punto essenziale: i fondi per il riarmo si trovano in una notte, quelli per l’istruzione mai».

Secondo Rizzo, però, le proteste rischiano di perdere forza quando il confronto tra studenti con idee politiche differenti si trasforma in uno scontro.

Nel suo ragionamento cita l’esempio di ragazzi di destra e di sinistra che, invece di concentrarsi sulle difficoltà comuni, finiscono per considerarsi reciprocamente avversari.

Il richiamo va anche agli anni Settanta e a una stagione segnata da fortissime contrapposizioni politiche e sociali.

Per Rizzo, riprodurre oggi una divisione simile significherebbe indebolire proprio la capacità dei giovani di incidere sulle decisioni che li riguardano.

«Non temono una piazza che grida, sarebbero terrorizzati da una piazza unita», afferma.

La conseguenza, nella sua lettura, è che una generazione divisa rischia di neutralizzare da sola la propria protesta.

«Non serve reprimerla, basta farla litigare».

Studenti, precarietà e affitti: «Avete gli stessi problemi»

Il ragionamento di Rizzo si sposta poi sulle condizioni concrete vissute dai giovani.

Studenti con idee politiche anche molto distanti, osserva, possono trovarsi ad affrontare gli stessi problemi: edifici scolastici in difficoltà, costi degli affitti elevati, precarietà e incertezza sul futuro lavorativo.

L’invito non è quello di rinunciare alle proprie convinzioni, ma di riconoscere l’esistenza di interessi comuni.

Per Rizzo, quindi, lo scontro principale non dovrebbe consumarsi tra studenti di destra e di sinistra, ma concentrarsi sui problemi che riguardano direttamente la loro generazione.

Il messaggio finale torna ancora una volta sul rapporto tra divisioni interne e politiche militari.

«Chi vi vuole nemici tra voi è lo stesso che domani vi vuole soldati per una guerra che non sarà la vostra», conclude.

Un intervento che lega quindi proteste studentesche, istruzione, precarietà e futuro dei giovani, con l’invito a non trasformare le differenze politiche in un ostacolo alle rivendicazioni comuni.