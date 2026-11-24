Scuola, sanità, pensioni e potere d’acquisto devono restare tra le priorità della legge di Bilancio. È il messaggio lanciato da Vincenzo De Luca, che in un intervento pubblicato sulla propria pagina Facebook mette in discussione alcune delle scelte sulla destinazione delle risorse pubbliche.

L’ex presidente della Regione Campania concentra l’attenzione soprattutto sulle difficoltà economiche di lavoratori e pensionati e sulla necessità di difendere i principali servizi pubblici, pur riconoscendo l’importanza di mantenere sotto controllo i conti dello Stato.

De Luca: «Non si possono tagliare scuola, sanità e pensioni»

Per De Luca il nodo centrale riguarda le priorità da seguire quando le risorse disponibili sono limitate.

«Si possono anche avere risorse limitate, ma non si possono tagliare la sanità e la scuola, tanto per intenderci, né le pensioni», afferma.

Il ragionamento si inserisce nel dibattito sulla Manovra 2027 e sulla possibilità di destinare maggiori risorse a lavoratori, pensionati e servizi pubblici.

Secondo De Luca, uno dei problemi principali resta la perdita di potere d’acquisto accumulata negli ultimi anni. L’ex governatore richiama la necessità di recuperare almeno una parte di quanto perso dalle famiglie a causa dell’aumento dei prezzi.

Nel suo intervento cita anche i dati dell’Istat sulle retribuzioni. Alla fine del 2025, le retribuzioni contrattuali risultavano ancora inferiori dell’8,6% in termini reali rispetto al 2019, nonostante il recupero registrato negli ultimi due anni.

Anche il confronto con altri Paesi europei mostra una situazione più difficile per l’Italia: le retribuzioni lorde reali per dipendente nel 2025 erano ancora inferiori del 3,5% rispetto al 2019, mentre Germania e Spagna avevano superato i livelli precedenti alla pandemia.

La critica alle spese per riarmo e Ucraina

Nel ragionamento di De Luca entra anche il tema delle risorse destinate alla difesa e al sostegno all’Ucraina.

«Io continuo a ritenere che ci sia una contraddizione non risolta fra la quantità di investimenti per il riarmo o per le risorse inviate all’Ucraina e l’esigenza di tutelare i grandi servizi di civiltà del nostro Paese, il potere d’acquisto delle pensioni e dei salari».

Secondo l’ex governatore, dunque, quando si decide come utilizzare le risorse pubbliche occorre valutare con attenzione l’equilibrio tra gli impegni internazionali e la tutela delle condizioni economiche dei cittadini.

La sua posizione non coincide però con una richiesta di abbandonare il rigore sui conti pubblici.

De Luca riconosce infatti il lavoro del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

«Considero importante mantenere i conti in ordine, come sta facendo nel complesso il ministro dell’Economia Giorgetti», afferma.

Il riferimento è anche al peso degli interessi sul debito pubblico e alle conseguenze che un eventuale aumento dello spread potrebbe produrre sulla spesa dello Stato.

Per De Luca, però, tenere sotto controllo i conti non significa rinunciare a stabilire delle priorità.

La crescita economica resta un altro elemento decisivo: senza un aumento del Pil, sostiene, sarà difficile trovare margini sufficienti per finanziare interventi più consistenti.

Il problema, dunque, non riguarda soltanto quante risorse siano disponibili, ma soprattutto come vengono distribuite.

Ed è proprio su questo punto che arriva il messaggio più netto dell’ex governatore: anche in presenza di vincoli di bilancio, scuola, sanità, pensioni e tutela del potere d’acquisto non dovrebbero diventare le voci sulle quali recuperare risorse.