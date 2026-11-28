Novità in arrivo per il personale docente e ATA in pensione, che dal 1° gennaio 2027 potrà beneficiare della rivalutazione degli assegni previdenziali. A confermare gli incrementi è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo X il 27 novembre, nel quale ha respinto le accuse relative ai presunti tagli alle pensioni e illustrato alcuni esempi concreti degli aumenti attesi. Una notizia che interessa direttamente anche gli insegnanti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario già in quiescenza, alle prese con gli effetti dell’inflazione e dell’aumento del costo della vita.

Pensioni scuola, di quanto aumenteranno gli assegni

La presidente del Consiglio ha fornito alcune indicazioni sugli incrementi previsti a partire dal prossimo anno.

«Nessuna pensione è stata tagliata. Dal 1° gennaio 2027 tutte le pensioni aumenteranno. Ad esempio, una pensione da 1200 euro al mese aumenterà di 38 euro, una da 2mila di 64», ha spiegato Meloni.

Importi di particolare interesse per i pensionati del comparto scolastico. Gli incrementi effettivi per ciascun docente o dipendente ATA dipenderanno comunque dall’importo dell’assegno percepito e dalle modalità di applicazione della rivalutazione pensionistica.

L’adeguamento riguarderà anche chi ha concluso recentemente la propria carriera nella scuola, dopo decenni di servizio nelle istituzioni scolastiche.

Maggiore tutela per le pensioni più basse

Particolare attenzione, secondo quanto dichiarato dalla premier, sarà riservata ai pensionati che percepiscono assegni meno elevati. Un aspetto che interessa soprattutto una parte del personale ATA in quiescenza, ma anche gli insegnanti con carriere contributive discontinue.

«La nostra priorità è chiara. Chi ha meno va protetto di più. Chi ha meno margine per affrontare il costo della vita deve avere più tutela», ha sottolineato la presidente del Consiglio.

Meloni ha inoltre rivendicato l’operato dell’esecutivo sul fronte previdenziale: «Con questo Governo nessuna pensione è stata mai tagliata. Anzi, è accaduto il contrario. In questi anni, tutte le pensioni sono state rivalutate».

Per conoscere gli aumenti individuali effettivi, i pensionati della scuola dovranno fare riferimento alle disposizioni applicative e ai cedolini INPS del 2027.