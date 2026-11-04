Stop all’assunzione dalle graduatorie concorsuali, “rischio di contenziosi molto costosi”

Stop all’assunzione dei docenti mediante il sistema delle graduatorie concorsuali. E’ una delle richieste fatte al ministro, al Question Time alla Camera dei deputati, nell’ambito dell’interrogazione del deputato Luigi Marattin, componente del Gruppo Misto e segretario nazionale del Partito Liberaldemocratico.

Rischio contenziosi per lo Stato

L’argomento è la necessità di una riforma organica del reclutamento e retribuzione del personale docente. Valditara ha escluso che nel breve periodo si possa pensare a una soluzione del genere, soprattutto per motivazioni di natura giuridica e finanziaria: “Il superamento del sistema delle graduatorie concorsuali richiederebbe non solo una integrale revisione della riforma del PNRR che lo Stato italiano si è impegnato a rispettare, ma soprattutto creerebbe il rischio di contenziosi molto costosi per lo Stato in ragione della violazione dei diritti acquisiti dai docenti, già positivamente valutati nell’ambito delle procedure concorsuali e inseriti nelle apposite graduatorie”.

Nel frattempo si resta in attesa dell’approvazione dell’emendamento sul doppio canale di reclutamento presentato nell’ambito del Decreto Scuola. Le tempistiche dovrebbero essere superiori al previsto (si pensava in una risoluzione dell’approvazione già a inizio novembre) in virtù dell’elevatissimo numero di emendamento presentati, oltre 800. Dovrebbero essere necessarie fino a due settimane per smaltire il lavoro.

L’attenzione per il doppio canale

Il doppio canale proposto da FdI e Lega per l’assunzione da gps e concorsi al 50% ciascuno, dovrebbe operare solo su posti residui, principale limite a un provvedimento al vaglio anche di Bruxelles. In questo caso però, come ha avuto modo di spiegare varie volte l’onorevole Mario Pittoni, in prima linea per il confronto con sul doppio canale con l’Ue, non si tratterebbe di doppio canale sui posti residui ma di trasformazione delle Gps in Gpsr. In ogni caso si tratta di proposte per le quali al momento non è ancora ipotizzabile una data di realizzazione nè la certezza di una realizzazione delle stesse nonostante l’intensificazione delle discussioni attorno al tema dimostri un’attenzione che probabilmente porterà a breve a una decisione in merito.