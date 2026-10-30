Supplenze Gps: avviati i controlli su titoli e punteggi, attenzione agli incarichi che possono essere revocati

Aver ottenuto la supplenza mediante algoritmo Gps non garantisce di per sé, la prosecuzione del contratto firmato fino alla scadenza dello stesso. In linea di massima sì, a bisogna anche mettere in conto il possibile esito negativo dei controlli che gli Uffici Scolastici mettono in atto per verificare la correttezza dei punteggi dei docenti che hanno ottenuto la supplenza.

Il secondo controllo

Impossibile infatti che questo controllo avvenga preventivamente, per questione di tempistiche. Per questo, la verifica avviene sempre ad incarico già assegnato, comportando un duplice rischio in questo senso: per il docente che ha ottenuto l’incarico e rischia di vederselo revocato se nel suo punteggio viene riscontrata qualche incongruenza, e per la scuola stessa che potrebbe ritrovarsi con una cattedra vacante da assegnare nuovamente, possibilmente tramite interpello se le graduatorie non consentono altrimenti.

Il controllo della scuola polo è solo il primo step in questo senso, che deve però essere successivamente convalidato dalla scuola in cui il docente presta servizio.

I controlli sono effettuati su tutte le classi di concorso per cui l’aspirante è presente in GPS e sono finalizzate a verificare la correttezza di tutte le situazioni indicate dal candidato: titolo di accesso, titoli culturali e di servizio soprattutto nelle scuole paritarie e ed enti di formazione professionale, titoli di riserva e preferenze.

La revoca della supplenza

Se il punteggio non è convalidato, in mancanza del titolo di accesso la supplenza viene revocata. Se invece si rende necessaria solo una modifica del punteggio, bisognerà verificare se il punteggio effettivo sarebbe comunque sufficiente a ottenere la supplenza già assegnata. Una situazione che comporta inevitabili complicazioni nella gestione dell’anno scolastico, ma che per tempistiche e procedure non può che essere effettuata a lezioni iniziate, tenendo comunque presente che l’annullamento dell’incarico rappresenta comunque una percentuale molto bassa degli esiti delle verifiche.