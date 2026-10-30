Studenti di nuovo in piazza: tensione a Padova, bruciata foto di Valditara

Studenti in piazza in queste ore per protestare contro la scuola e in generale i provvedimenti del Governo che interessano il loro presente e il loro futuro. Cortei in tutta Italia, e l’allerta è massima dopo i fatti di Milano di qualche settimana fa. Per il momento non si segnalano episodi di violenza e vandalismo, né tensione particolare.

Contestato Valditara

A Padova, però, nell’ambito di un corteo con protagonisti studenti, è stata bruciata una foto di Valditara. E’ per il momento l’episodio di contestazione più significativa registrata nelle piazze italiane. Nel corso del corte di Padova, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è stato oggetto di particolari contestazioni, al punto che nel corso della manifestazione alcuni partecipanti avrebbero dato fuoco a una sua fotografia. Lo riporta l’Ansa.

L’episodio sarebbe avvenuto nel corso di un corteo cui hanno preso parte alcune migliaia di persone, che hanno attraversato il centro dal palazzo del Bo, sede storica dell’università, fino alla Basilica di Sant’Antonio.

Il corteo vede protagonisti gli studenti. Le contestazioni maggiori riguardano la richiesta di maggiori risorse per l’istruzione e in generale lo stato di abbandono del sistema scolastico e degli istituti, con particolare riferimento alle strutture.

La fiducia di Piantedosi

Forti anche gli slogan presentati: in alcuni dei quali, si avverte che, se i fondi non arriveranno, saranno i ragazzi ad andarseli a prendere. A parte questi piccoli episodi di tensione, non si registrano incidenti. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è ottimista che si possa trattare di una giornata di manifestazioni e proteste pacifiche, sotto controllo, che non sfocino in episodi di violenza, tensione e teppismo: “Confido nella capacità di prefetti, questori e rappresentanti di vertice delle forze di polizia a livello territoriale di saper gestire anche i margini di imprevedibilità di questi fenomeni”. Le proteste nel frattempo proseguono e l’attenzione resta alta per riuscire a tenere in tutta Italia la situazione sotto controllo.