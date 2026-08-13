Aumento stipendi, Valditara: “412 euro per i docenti e 304 per gli ATA”

Nei giorni successivi all’emissione speciale che consentirà al personale scolastico di incassare entro fine mese gli arretrati relativi al rinnovo di contratto scuola fino al 2027, il ministro Valditara fa il punto della situazione riguardante gli aumenti assicurati negli ultimi anni al personale scolastico.

La rivendicazione di Valditara

Il ministro del Governo Meloni rivendica risultati mai ottenuti nella storia recente del ministero dell’Istruzione. Se è vero che molto ancora c’è da fare, è altrettanto vero che si tratta indubbiamente di risultati che indicano la precisa volontà di premiare e valorizzare una categoria fondamentale per la società e il futuro del nostro Paese, troppo spesso bistrattata o quantomeno non tenuta in debita considerazione.

“Abbiamo mantenuto l’impegno preso: valorizzare sempre di più chi lavora per il futuro dei nostri giovani. La nostra priorità è quella di continuare a migliorare le condizioni retributive e di welfare di docenti e personale scolastico. Dall’insediamento del Governo a oggi, abbiamo sottoscritto tre Contratti del Comparto Scuola, che portano a incrementi retributivi mensili complessivi di 412 euro per i docenti e 304 euro per gli ATA”.

Le critiche social

Dichiarazioni in ogni caso che almeno sui social non trovano i docenti e in generale il personale scolastico d’accordo:

Magari fossero 400€ purtroppo è una presa in giro e non ci possiamo fare niente

400€ …….e su quali conto corrente sono stati accreditati???crescono solo le tasse da pagare, spesa e benzina……diventare parte del personale scolastico UNA VOLTA era il sogno di un ragazzo diplomando/laureando…….ora ci hanno reso i NUOVI POVERI dell’Italia!!!!!!!!!!!

Ma non è assolutamente vero!!!! Falso Falso falso!

Io sti 420 euro me li devo essere persi

Direi con uno zero in meno.

Stiamo scherzando???

Ma quando mai, forse qualche decina di euro. Se c’è un insegnante che li a ricevuti mi piacerebbe che lo testimoniasse.

412€ lordi, il netto è meno di 40€!!! Vergognoso, per fortuna che fra un anno questo governo andrà a casa

Nei tre aumenti ho ricevuto un totale di 60€, che cosa beve Valditara??????? Inoltre ha tagliato migliaia di posti ATA malgrado le scuole siano già sotto organico! A casa deve andare!