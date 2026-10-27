Gps, 9 punti in più in graduatoria per chi sceglie queste sedi: l’elenco aggiornato dal ministero ogni anno

Vale la pena valutare con attenzione, dal prossimo anno scolastico, l’inserimento all’interno della domanda per le max 150 preferenze di determinate sedi che possono comportare notevoli vantaggi dal punto di vista dei punteggi ottenibili in graduatoria. E’ l’effetto delle modifiche che il ministero si appresta a implementare dal 2027, al sistema di supplenze per il servizio svolto in scuole di montagna e piccole isole.
Le sedi che il ministero vuole incentivare
L’intenzione è quello di incentivare l’accettazione di sedi spesso snobbate, per questioni logistiche, ma che potrebbero diventare adesso appetibili grazie all’introduzione di specifici punteggi adottati dal Ministero con appositi decreti.
Il tutto modificherò il sistema di valutazione in GPS già prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento dal 2028 al momento sostituito dall’ordinanza per le supplenze.
Per le isole il decreto è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 2 ottobre con provvedimento già pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come decreto n. 178 del 2 settembre 2026.
L’elenco del ministero pubblicato ogni anno
Chi sceglierà una sede facente parte di un elenco che il ministero renderà noto entro il 30 giugno di ogni anno, otterrà in caso di assegnazione della supplenza 6 punti aggiuntivi per ciascun anno scolastico. Per la validità dell’anno scolastico va preso in considerazione uno con almeno 180 giorni di servizio nell’anno scolastico, di cui almeno 120 giorni dedicati alle attività didattiche. Il servizio sarà valido per GaE e GPS.
Per il servizio svolto nelle pluriclassi delle scuole primarie negli stessi territori si potrà ottenere un ulteriore incremento di 3 punti. Il punteggio “bonus” aggiuntivo previsto andrà a sommarsi a quello già previsto dalle tabelle di valutazione dei titoli per ciascun grado.
Per conoscere l’elenco delle scuole, bisognerà aspettare la pubblicazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito entro il 30 giugno di ogni anno. A quel punto si potrà fare un’attenta valutazione sui pro e i contro di accettare sedi difficili da raggiungere ma che possono rappresentare una garanzia di punteggio da spendere negli anni successivi nelle graduatorie gps.