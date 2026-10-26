Riduzione del precariato e continuità sul sostegno: approvata mozione della Lega

C’è tanta scuola e altrettanta attenzione al mondo dei docenti e in generale del personale scolastico nel programma annunciato da Salvini dopo essere stato confermato alla guida della Lega.

I prossimi interventi

Gli obiettivi nel breve-medio termine sono la riduzione del precariato, maggiore attenzione al sostegno puntando sulla continuità didattica e ulteriori aiuti alle famiglie in difficoltà per affrontare e sostenere il costo dei libri di testo.

Il programma è stato annunciato dalla Lega nella mozione sulla scuola approvata al Congresso federale, di cui è firmataria la deputata Giovanna Miele.

“Con Matteo Salvini confermato alla guida della Lega, continuiamo le nostre battaglie fondamentali per il futuro del movimento. La scuola è una di queste: al Congresso federale abbiamo approvato una mozione che fa il punto sui risultati raggiunti e fissa gli obiettivi per i prossimi anni”, dichiara la deputata.

C’è spazio anche per la questione economica legata agli stipendi, di cui il ministero si è già occupato negli ultimi anni con rinnovi in rapida successione e investimenti nell’edilizia scolastica. “Questo Governo ha sottoscritto tre contratti nazionali per il personale scolastico, investito oltre 13 miliardi di euro nell’edilizia scolastica, rafforzato il piano delle assunzioni, contribuito a ridurre la dispersione scolastica dall’11,5% al 7,3% e introdotto nuove misure di welfare”.

L’attenzione al sostegno

Particolare attenzione al mondo del sostegno. Negli ultimi mesi il ministero ha approvato varie riforme, dall’avvio dei Corsi Indire per la specializzazione abbreviata dei triennalisti e degli specializzati estero alla conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie, oltre alle proroghe per lo scorrimento della prima fascia gps sostegno su posti residui dopo immissioni in ruolo e, da quest’anno, elenchi regionali.

“Adesso occorre fare un ulteriore passo avanti: garantire più continuità agli studenti con disabilità, rafforzare la presenza di docenti di sostegno specializzati e ridurre il precariato, perché la qualità dell’istruzione passa anche dalla stabilità degli insegnanti”, ha spiegato Miele.