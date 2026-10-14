Solo 900 euro l’anno per riscattare la laurea: entro una settimana emendamento al Decreto Scuola per i docenti

Un massimo di 900 euro l’anno per riscattare la laurea offrendo in questo modo un piano agevolato riservato al personale scolastico. E’ il contenuto di un emendamento al decreto Scuola che consentirebbe di raggiungere un duplice risultato: agevolare l’uscita dal mondo del lavoro a tanti docenti che hanno raggiunto un’età adeguata per la pensione, ma che senza gli anni di laurea oggi riscattabili a costi proibitivi sono costretti a restare in servizio e liberare posti di lavoro consentendo così a docenti più giovani, precari, di ottenere una cattedra.

La presentazione dell’emendamento

L’emendamento verrà presentato da Anief, partendo dal presupposto che è già quello che avviene per il personale dei comparti della Conoscenza agli ufficiali militari. Entro una settimana verrà presentato l’emendamento, in modo che possa essere preso in esame nell’ambito del decreto n. 170-2026 da parte della Commissione Cultura del Senato.

L’obiettivo è infatti far rientrare l’emendamento nell’ambito del provvedimento già approvato dal Consiglio dei ministri il 30 settembre che verrà discusso il prossimo 3 novembre.

In pensione a 70 anni

Al momento riscattare la laurea è un beneficio che pochi possono permettersi, considerato che costa fino a 70 mila euro. Il vero obiettivo è fare in modo che un domani il riscatto degli anni di laurea a fini pensionistici sia addirittura gratuito, ma almeno si cerca di consentirlo a cifre più abbordabili e convenienti, accessibili al maggior numero di tasche possibile.

Anche perché con la tendenza attuale, si rischia di dover costringere i docenti ad attendere i 70 anni di età prima di andare in pensione. Il riscatto agevolato della laurea invece, con poche migliaia di euro consentirebbe di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro di 4 anni, permettendo così a chi ha investito tempo e denaro nella preparazione obbligatoria per la formazione docente mediante anni di università di ottenere a un’età più ragionevole il meritato riposo dopo tanti anni di lavoro stressante dal punto di vista fisico e psicologico.