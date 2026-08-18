Semestre aggiuntivo alla laurea quinquennale SFP per ottenere la specializzazione sul sostegno: richiesta al ministero di laureandi e laureati

Sei mesi aggiuntivi alla laurea quinquennale in SFP per consentire a chi frequenta di ottenere la specializzazione diretta sul sostegno. E’ la richiesta che stanno portando avanti, secondo Orizzonte Scuola, tantissimi laureandi e laureati del corso, e che secondo i sindacati potrebbe essere sottoposta, come ogni altra, al ministero.

La normativa attuale

Aggiungere sei mesi in più al corso di laurea in Scienze della formazione primaria, consentirebbe in questo modo l’ottenimento della specializzazione sostegno da equiparare a quella ottenibile con Tfa sostegno o Corsi Indire abbreviati sul sostegno, senza dover partecipare a questi stessi corsi.

Al momento chi partecipa al corso di laurea in Scienze della formazione primaria deve frequentare un percorso della durata di cinque anni in modo da ottenere l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella primaria. Un vantaggio rispetto agli altri docenti che devono invece procedere con i percorsi abilitanti. Ma per quel che riguarda invece la specializzazione, è ancora necessario superare una procedura selettiva e frequentare il percorso annuale del TFA sostegno.

La proposta al ministero

Secondo la rivista specializzata, aggiungere sei mesi al corso di laurea consentirebbe di accedere direttamente all’insegnamento su sostegno, senza dover necessariamente frequentare corsi specializzati esterni alla laurea. In questo modo, secondo i laureandi e laureati del corso si potrebbe evitate una nuova selezione e un ulteriore anno di studi che va ad aggiungersi al quinquennio già completato. Una modifica che potrebbe aiutare la risoluzione della problematica relativa alla penuria di docenti specializzati al Nord, soprattutto per la scuola primaria.

Il sindacato Anief ha confermato che è una possibilità che andrebbe in ogni caso sottoposta al vaglio del ministero, e consentirebbe una “specializzazione sul sostegno più trasversale tra i diversi gradi di scuola”.

Al momento la normativa prevede per la scuola secondaria di accedere al TFA sostegno con il solo titolo di accesso a una classe di concorso. Invece per primaria e infanzia serve l’abilitazione specifica.