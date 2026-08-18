Arriva il primo bollettino per le nomine Gps 2026: ma i sindacati segnalano ancora molti errori nelle graduatorie

Manca ormai poco alla pubblicazione dei primi bollettini per l’assegnazione delle supplenze 2026/2027. Il primo bollettino sarà pubblicato entro la fine di agosto, almeno nelle intenzioni del ministero, per replicare quanto avvenuto l’anno scorso. Il fatto che dodici mesi fa si riuscì a rispettare queste tempistiche nonostante la sovrapposizione con la procedura esordiente della conferma dei docenti di sostegno delle famiglie, che inevitabilmente catalizzò energie e tempo degli uffici scolastici alle prese con qualcosa di completamente nuovo, consente di restare ottimisti.

Il bollettino zero

Come l’anno scorso, in ogni caso, il primo bollettino per le supplenze sarà preceduto dal bollettino zero riservato alla simulazione per verificare disponibilità dei posti e nominabilità dei docenti destinatari di continuità.

Restano in attesa tantissimi precari, secondo le stime dei sindacati anche 300mila circa che aspettano di ottenere un incarico a tempo determinato annuale fino al termine delle attività didattiche o supplenze fino al 31 agosto.

Il primo bollettino potrebbe arrivare già la settimana prossima. Manca meno di una settimana infatti all’avvio, dal 24 agosto, del via alle operazioni dedicate unicamente alle nomine GPS.

Nonostante l’anticipo con cui il ministero ha voluto far aggiornare le graduatorie biennali, le criticità ancora non mancano con candidati che non figurano in graduatoria.

Problemi nelle graduatorie

Altre problemi riguardano l’incongruenza tra quanto dichiarato e quanto riscontrato in elenco. Ma c’è anche chi dopo essersi accorto di aver commesso degli errori nella compilazione delle domande per l’aggiornamento delle GPS, non ha ancora ricevuto riscontro da parte degli Uffici Scolastici che non hanno modificato ancora il punteggio.

Proprio quello che il ministero avrebbe voluto evitare anticipando la procedura di aggiornamento biennale delle graduatorie.

Entro la fine del mese di agosto il crono programma prevede l’avvio dl bollettino zero per poi emanare il bollettino uno. Addirittura, secondo i sindacati, le due procedure potrebbero sovrapporsi e arrivare nella stessa giornata, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, per poi proseguire con i bollettini successivi quest’anno gestiti dal nuovo algoritmo con nuovo sistema di ripescaggio.