Nuove nomine Gps sostegno prima fascia: i bollettini pubblicati in aggiornamento

Dopo i primi bollettini pubblicati alla fine della scorsa settimana, l’avvio di agosto coincide con la pubblicazione di ulteriori nuove convocazioni derivanti dallo scorrimento della prima fascia gps sostegno. Siamo nella seconda fase delle assunzioni straordinarie per il ruolo, quelle che operano sui posti residui dopo le immissioni in ruolo.

In attesa della mini call veloce

Se fino all’anno scorso questa era la prima fase straordinaria, che precedeva la mini call veloce, adesso siamo già in fase posti residui in virtù dell’introduzione degli elenchi regionali per il ruolo, vera e propria novità di quest’anno che rappresenta una novità sostanziale ma anche simbolica, apertura a nuove forme di reclutamento da affiancare ai concorsi.

Come detto, dopo lo scorrimento della prima fascia Gps sostegno che durerà fino a prima di ferragosto, si passerà alla mini call veloce, fino al 19, su posti eventualmente ulteriormente residui (ma non è detto che ci sia molta disponibilità quest’anno). Poi sarà la volta dell’algoritmo a fine agosto, preceduto dal bollettino zero riservato alle conferme dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie.

I bollettini pubblicati finora

Sono stati pubblicati nuovi bollettini relativi alle disponibilità per le nomine sul sostegno.

In Friuli Venezia Giulia risultano disponibili i bollettini di Pordenone e Udine. Per la provincia di Udine sono indicati complessivamente 20 posti.

In Liguria, il bollettino di Genova riporta un posto disponibile per la tipologia ADAA, relativa alla scuola dell’infanzia, e 89 posti ADEE per la scuola primaria.

In Piemonte sono stati pubblicati i bollettini delle province di Alessandria, Asti e Novara.

Numerose disponibilità sono state comunicate anche in Toscana. Ad Arezzo risultano 2 posti ADEE, mentre a Firenze i posti disponibili sono 24. A Livorno e Lucca è presente un posto ADEE per ciascuna provincia. A Pisa i posti sono 3, a Pistoia 6, a Prato 18 e a Siena 6.

In Veneto, il bollettino di Padova indica 52 posti ADEE, mentre a Rovigo ne risultano disponibili 25. È stato pubblicato anche il bollettino relativo ai posti ADEE della provincia di Venezia.