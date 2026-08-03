Mini Call Veloce sostegno 2026: previsione posti disponibili per ADMM, ADSS, ADAA e ADEE

Che prospettive di assunzione ci sono dalla procedura di mini call veloce per il 2026/27? La mini call veloce è una procedura di assunzione interprovinciale che opera sui posti residui dopo immissioni in ruolo, elenchi regionali per il ruolo e scorrimento prima fascia gps sostegno.

In attesa del 13 agosto

Già negli anni passati non ha mai brillato per particolari disponibilità, e la sensazione è che quest’anno non sarà diverso anzi. La mini call veloce ha scalato di un’ulteriore posizione rispetto al passato, in virtù dell’introduzione degli elenchi regionali per il ruolo.

Questo porta a pensare, in attesa di avere dati ufficiali nei prossimi giorni, che i posti residui non saranno moltissimi. Ma è ancora presto per dare responsi ufficiali e definitivi, dal momento che molte regioni non hanno ancora concluso le operazioni ordinarie da GaE e concorsi.

Qualcosa in più la si saprà a partire dal 13 agosto per lo scorrimento, con la copertura di eventuali rinunce, da GPS sostegno prima fascia, attualmente in corso.

Le previsioni attuali

Una previsione abbastanza affidabile però è già possibile farla, considerato che siti specializzati e sindacati parlano già di probabile mancanza di posti per ADMM e ADSS. Ma non sono ancora certezze. Sono invece in corso le assegnazioni per ADAA e ADEE. La sensazione è che comunque parliamo di numeri ridotti se paragonati a elenchi GPS con presenza nutrita di docenti. Questo porta a pensare che assisteremo a una mini call in versione ulteriormente ridotta rispetto al passato.

Bisogna mettere in preventivo anche la possibilità che quest’anno la mini call veloce non venga affatto avviata. Non una certezza ma una possibilità. Se dovesse accadere, significherebbe che le assunzioni previste dal contingente saranno state perfezionate mediante modalità ordinarie di assunzione.

Solo gli aggiornamenti con i numeri comunicati dagli Uffici Scolastici potranno fugare ogni dubbio.