Quasi nulle le possibilità di posti disponibili per ADSS, mini call veloce utile per ADEE, meno per ADAA e ADMM

Tra due giorni si potranno presentare le domande per partecipare alla procedura denominata Mini Call veloce. Finestra temporale fissata dal ministero tra giovedì 14 agosto alle ore 10 e 19 agosto alle ore 9. Sono già state pubblicate alcune disponibilità, ed è dunque possibile farsi un’idea sulle possibilità di assunzione a seconda delle proprie esigenze.

I posti disponibili

Saranno disponibili centinaia di posti in alcune province per il sostegno della scuola primaria. Andrà decisamente peggio a chi cerca posti per ADAA in alcune province. Non andrà meglio a chi ambisce a posti per ADMM. Ancora peggio per ADSS: al momento si ipotizza che non ci sia alcun posto disponibile.

Le domande andranno presentate su Istanze Online. La procedura che mette a disposizione posti di sostegno è una fase ulteriore rispetto all’assunzione dei docenti di sostegno.

I posti vengono attivati solo in seguito alla procedura di nomine da Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di prima fascia. Se ci sono posti vacanti, i docenti interessati possono presentare domanda di immissione in ruolo per i posti di una o più province di una stessa regione, per ciascuna graduatoria di provenienza.

I requisiti di partecipazione

Per partecipare bisogna essere inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi. Si può fare domanda per coprire posti vacanti in altre province rispetto a quella in cui si è inseriti in GPS. Quest’anno, anche in virtù della collocazione a cavallo di ferragosto, ci saranno diversi giorni in più per presentare domanda rispetto alle 48 ore degli anni passati.

Saranno disponibili solo posti di sostegno vacanti dopo le normali procedure di immissione in ruolo da GPS I fascia e relativi elenchi aggiuntivi. Chi non presenta domanda in tempo utile resta fuori dalla partecipazione alla procedura.