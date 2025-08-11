Alcune province hanno già pubblicato gli esiti dei risultati di assegnazioni provvisorie e utilizzazioni

La fase di conferimento dei posti per l’assegnazione provvisoria sarà l’ultima in ordine di tempo di questo agosto contraddistinto da un ritmo serrato prima che si passi all’avvio dell’algoritmo gps. Algoritmo che quest’anno avrà un prologo importante dedicato alla verifica della disponibilità di nomina per i docenti destinatari di conferma sul posto di sostegno.

Gli esiti dei risultati

Una procedura che produrrà il bollettino zero, che non verrà pubblicato ma che sarà utile a livello interno per verificare la possibilità di assegnare i posti a chi ha dato disponibilità mediante domanda per le 150 preferenze dopo aver ricevuto richiesta di continuità da parte della famiglia.

L’avvio dell’algoritmo è fissato per il 23 agosto, il giorno dopo la chiusura della fase riservata alla pubblicazione degli esiti definitivi di tutte le assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2025-2026, dopo la mini call veloce. Nel frattempo alcune province hanno già pubblicato gli esiti dei risultati delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali.

Entro la fine di questa settimana, è previsto l’avvio di questa fase di mobilità annuale provinciale. La finestra temporale utile per completare le operazioni della fase interprovinciale è fissata tra il 18 e il 22 agosto.

Le prime pubblicazioni

La pubblicazione degli esiti coinvolge solo alcune province. Pubblicazioni che riguardano in particolar modo i posti di sostegno. Le pubblicazioni riguardano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali.

Risultano tra gli altri gli esiti pubblicati dall’ufficio scolastico di Cosenza che ha pubblicato gli esiti dei movimenti provinciali sui posti di sostegno di ogni ordine e grado. Invece l’ufficio scolastico di Reggio Calabria ha pubblicato gli esiti dei movimenti provinciali per infanzia e primaria sui posti di sostegno e posti comuni.

Nei prossimi giorni dovrebbe toccare ad altre province per il momento in ritardo. In alcune province è stata pubblicata la graduatoria provvisoria (entro la prima settimana di 7 agosto) ma siamo già ai limiti per quel che concerne la presentazione del reclamo motivato ai sensi dell’art.20 del CCNI utilizzazioni 2025-2028.

Le grandi province

Inevitabilmente l’attesa maggiore riguarda le grandi province come Roma, Napoli e Milano. Maggiori sono le dimensioni della provincia, più si dilatano i tempi di attesa.