Inserimento dell’intera provincia nella domanda per le max 150 preferenze, più un rischio che un’opportunità in vista della mini call veloce

Si avvicina il momento della presentazione della domanda per partecipare all’assegnazione dei posti disponibili per la mini call veloce sostegno, che come abbiamo visto in un altro articolo saranno poche rispetto ai posti che poi in realtà verranno assegnati sulle supplenze.

Le possibilità di ottenere un incarico

Man mano che si avvicina il momento della presentazione delle domande, a partire dal prossimo 14 agosto, a ridosso del ponte di ferragosto, cresce la preoccupazione dei docenti interessati che temono di aver commesso qualche errore nella compilazione della domanda per le 150 preferenze, fondamentale per aver diritto all’assegnazione di posti interprovinciale..

Proprio la corretta compilazione delle preferenze per la partecipazione alla mini call veloce nell’ambito della scelta per le 150 preferenze diventa fondamentale per massimizzare le possibilità di ottenere un incarico.

Non deve però essere motivo di preoccupazione il non aver indicato tutte le scuole della provincia nella scelta delle 150 preferenze. Infatti in base alla normativa, non è previsto alcun obbligo che facesse riferimento a questa circostanza.

L’inserimento dell’intera provincia

L’importante è che il sistema non avesse assegnato alcun incarico nella propria provincia. La partecipazione alla procedura sarà infatti riservata anche a coloro i quali hanno indicato una sola scuola nelle preferenze. L’importante è non aver ricevuto alcuna proposta.

Paradossalmente, chi ha ampliato le proprie possibilità inserendo l’intera provincia, ha corso il rischio di ricevere una nomina non gradita. Questo poi preclude la possibilità di accedere alla mini call.

Presupposto fondamentale per prendere parte alla mini call veloce è infatti non risultare destinatario di supplenza finalizzata al ruolo nella propria provincia. Non si può nemmeno essere rinunciatari. Quindi le posizioni non lavorate perché non rientrano nel contingente di nomina, hanno diritto a prendere parte alla mini call veloce.