Aumenti docenti 2026: l’importo anticipato su NoiPA potrebbe non coincidere con lo stipendio definitivo

I primi giorni di agosto sono stati caratterizzati dalla visualizzazione dell’importo dello stipendio che contiene gli aumenti relativi al rinnovo del contratto scuola valido fino al 2027 firmato i primi di luglio. Partendo dal presupposto che tutto il personale scolastico è consapevole che non si tratta di aumenti particolarmente alti, è significativa la levata di scudi sui social per differenze rispetto al mese scorso decisamente esigue. Senza considerare che in molti casi il saldo rispetto allo stipendio di luglio è addirittura negativo.

In attesa dell’emissione speciale

Da cosa dipende? Diciamo subito, a scanso di equivoci che sì, gli aumenti nello stipendio di agosto sono stati inseriti. Gli arretrati invece saranno inseriti all’interno di un’emissione speciale che, secondo Anief, dovrebbe essere rilasciata l’11 agosto, data che per il momento non trova conferma (ma nemmeno smentita) sui canali ufficiali ministeriali o di Noipa.

Tornando agli aumenti, è bene specificare subito che l’importo anticipato visualizzabile su NoiPA non coincide sempre con il cedolino definitivo. Questo significa che potrebbe anche non includere ancora tutte le voci retributive, compresi gli arretrati e gli effetti di detrazioni e conguagli fiscali.

La pubblicazione del cedolino

Quindi l’importo definitivo ufficiale, e soprattutto le singole voci, si potranno vedere in maniera definitiva solo quando il ministero e Noipa provvederanno con la pubblicazione del cedolino. Solo a quel puntosi potranno fare considerazioni definitive.

Questo perché basare le proprie conclusioni tratte sulla base del solo importo dello stipendio non permette di avere il quadro completo della busta paga. Per capire qual è l’effettivo netto bisogna prendere in considerazione elementi come detrazioni fiscali, conguagli, trattenute e altre componenti della retribuzione.

Una volta che Noipa pubblicherà il cedolino di agosto, solitamente a metà mese sarà possibile verificare nel dettaglio gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale e capire a quanto ammontano e soprattutto quali altri eventuali voci li hanno “vanificati”.