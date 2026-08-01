Arretrati scuola: c’è la data precisa dell’emissione speciale, la annuncia Anief

Finalmente arriva la data dell’emissione speciale che comprenderà gli arretrati del rinnovo del contratto scuola per docenti e personale Ata. Dopo una serie di incertezze e notizie contrastanti, Anief annuncia che NoiPA dovrebbe procedere con l’emissione speciale prima di Ferragosto, per la precisione l’11 agosto.

In attesa di Noipa

Un annuncio dato dal sindacato ma non ancora riportato ufficialmente da Noipa, che finora si è sbilanciato ufficialmente solo riguardo il pagamento degli aumenti negli stipendi di agosto (cosa che in effetti si è verificata, anche se non c’è ancora il cedolino online per verificare nel dettaglio le voci, e sul mese dell’emissione speciale, che dovrebbe arrivare entro agosto.

La data viene fornita da Anief, che va in contrasto con il pessimismo dei giorni scorsi in base al quale c’era il rischio che il pagamento dell’emissione speciale potesse slittare addirittura a settembre.

L’emissione speciale dovrebbe contenere le somme del 2025 e dei primi sette mesi del 2026. Cifra complessiva che però bisogna considerare al netto della fiscalità. Anief specifica e avverte che “se gli arretrati sono 800 euro, col 23% o 35% di trattenuta fiscale, ne vedrai 500”. Per essere sicuri di aver ricevuto la somma giusta, Anief consiglia di usare le tabelle pubblicate dal sindacato e confrontare mese per mese.

L’annuncio sugli arretrati

Questo l’annuncio di Noipa di inizio luglio per quel che riguarda gli arretrati: “Con emissione speciale, la cui esigibilità è prevista entro il mese di agosto 2026, saranno inoltre liquidati gli arretrati spettanti per gli anni 2025 e 2026, inclusa la mensilità di luglio 2026, al netto dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) già erogata a partire dal 1° aprile 2025”.

Al momento non ci sono annunci successivi che confermino la circostanza o indichino date precise, per cui fa fede l’annuncio di Anief che fa riferimento all’emissione speciale per l’11 agosto.