Arretrati docenti 2026: il 24 agosto data più probabile per il pagamento

Potrebbe essere il prossimo lunedì 24 agosto il giorno buono per la data di riscossione degli arretrati relativi al rinnovo del contratto scuola per docenti e Ata 2025/2027. Non è ancora una data ufficiale, ma stampa specializzata e sindacati in queste ore sembrano concordi nell’indicare questa come la data possibile per il pagamento, dopo che una settimana fa circa è arrivata come previsto su NoiPa l’emissione speciale.

La finestra temporale utile

Dopo la pubblicazione online dell’emissione speciale, era stata indicata una finestra temporale utile alla riscossione, che parlava indicativamente di fine mese senza però specificare un giorno esatto. Finestra temporale che andava dal 20 agosto al 27. Adesso, pur non essendo ancora ufficiale, sembra sempre più concreta l’ipotesi che docenti e ata aventi diritto potrebbero trovare l’accredito sul conto lunedì 24 agosto.

Dopo una serie di indicazioni imprecise nei mesi scorsi relativi al pagamento degli aumenti e soprattutto degli arretrati, con date annunciate e non rispettate e soprattutto silenzio da parte dei canali ufficiali, le ultime notizie hanno spesso trovato conferma nei fatti. Per questo è possibile che anche l’ipotesi di un pagamento degli arretrati lunedì prossimo, a una settimana dalla fine del mese, possa essere affidabile.

Buoni pasto e riscatto laurea

Per i sindacati il lavoro relativo al rinnovo di contratto fino al 2027 non si ferma certo qui, considerato che a settembre sono in programma nuovi incontri all’Aran dopo il nulla di fatto di luglio, per riprendere la discussione inerente la parte normativa del rinnovo del contratto scuola.

Che indirettamente potrebbe avere un impatto anche economico per docenti e ata, se si riuscisse davvero a trovare una soluzione su questioni come quelle dei buoni pasto scuola a riscatto gratuito della laurea (o quantomeno agevolato) ai fini pensionistici.