Conferma sostegno: uno su due avrà il posto, compresi i non specializzati

Tra pochi giorni, probabilmente in concomitanza con l’avvio dell’algoritmo, verrà emesso il bollettino zero. Si tratta della simulazione che gli Uffici scolastici producono per verificare disponibilità dei posti di sostegno da assegnare come conferma su richiesta della famiglia. Affinché la conferma si perfezioni, è necessario anche che il docente destinatario di continuità che ha accettato mediante domanda per le max 150 preferenze sia nominabile.

I criteri oggettivi e soggettivi

Quanti docenti saranno confermati mediante questa procedura? Stando ai dati dell’anno scorso, unico a disposizione per fare un raffronto considerato che era anche la prima volta che la procedura veniva attuata, un docente su due otterrà la cattedra dello scorso anno. Rientrano in questa categoria anche i docenti non specializzati, non essendo la specializzazione un requisito per accedere all’istituto della conferma.

Indispensabile invece un criterio oggettivo, e cioè che il posto sia ancora disponibile (non assegnato quindi ad altri docenti mediante procedure di immissione in ruolo ordinarie e straordinarie, ancora in via di completamento con le ultime ore della mini call veloce) e uno soggettivo ovvero la nominabilità del docente destinatario di conferma.

Non conta in questa fase invece il punteggio in graduatoria, nel senso che si può ottenere il posto su conferma sul sostegno anche scavalcando colleghi con punteggio superiore che avevano espresso preferenza per quella stessa scuola. Niente da fare invece in caso di indisponibilità del posto o nominabilità.

Le possibilità eventuali

Condizione necessaria è che si verifichino entrambe le situazioni. L’anno scorso, è avvenuto per il 50% dei docenti destinatari di conferma che avevano espresso la volontà di proseguire il percorso con lo stesso alunno dell’anno precedente, come richiesto dalla famiglia dello stesso. E’ probabile che la percentuale sia la stessa anche quest’anno non essendo intervenuti elementi che possano modificare questa statistica, almeno sostanzialmente.

In ogni caso chi non viene confermato sul sostegno può partecipare in base al proprio punteggio in graduatoria e alle altre preferenze espresse con la domanda per le max 150 preferenze per gli altri posti da assegnare con algoritmo.