Prossimo concorso scuola: ministero dà il via a censimento e collaudo aule entro fine ottobre per le prove computer based

Non ci sono concorsi scuola in programma nei prossimi mesi, nonostante l’incontro di qualche giorno fa finalizzato a discutere delle nuove tabelle di valutazione. Dopo i tre concorsi ravvicinati in ambito Pnrr, il ministero ha deciso di rallentare e almeno per questo 2026 difficilmente vedremo un bando entro fine anno come avvenuto nel recente passato.

Mini bandi mirati

Nel 2027 poi sarà tutto da vedere, ma l’orientamento sembra quello di sospendere per il momento concorsi nazionali su base regionale organizzati su grandi numeri, per concentrarsi piuttosto su mini bandi mirati per andare a intervenire sulle graduatorie che risultano eventualmente ancora vacanti.

Ciò nonostante, il Ministero dell’Istruzione e del Merito come sempre accade in questo periodo dell’anno, ha pubblicato una nota finalizzata ad avviare le operazioni di censimento e collaudo delle aule informatizzate che saranno utilizzate per lo svolgimento delle prove delle procedure concorsuali per il personale docente. Il collaudo e il censimento saranno validi per tutto l’anno scolastico 2026/27.

Le operazioni valgono per tutte le scuole e avranno luogo dall’8 al 31 ottobre 2026. Bisognerà fare riferimento alla piattaforma prove.concorsi.istruzione.it/.

Le scadenze per il censimento

L’incombenza principale spetta al Dirigente scolastico, incaricato di designare, per ogni aula informatizzata, almeno un Responsabile tecnico d’aula. Queste figure, possibilmente due, dovranno provvedere alla gestione tecnica delle prove concorsuali.

La nota indica tutta la procedura da attuare nel dettaglio, e soprattutto indica la scadenza del 31 ottobre per completare l’intera procedura di censimento e collaudo, ma si può già iniziare dall’8 ottobre.

Come detto pur non essendoci concorsi scuola all’orizzonte, il ministero si premunisce definendo la disponibilità e le caratteristiche tecniche delle aule nel caso servano per ospitare le prove computer based dei prossimi concorsi per il personale docente. L’idea è quella di affiancare ai quiz a crocette, nel prossimo periodo, assunzioni anche dalle graduatorie provinciali in modo da instaurare il doppio canale di reclutamento che dovrebbe consentire di ridurre precariato e supplentite assumendo docenti preparati sulla base della loro esperienza.