Precari storici: bandi percorsi abilitanti 30 CFU attesi in autunno dopo il decreto, i costi

Al momento, per i percorsi abilitanti 2026/27, i bandi dei singoli atenei sono attesi in autunno, ma prima dovrà arrivare il decreto del ministero. Al contrario di quanto avvenuto in passato, infatti, le università non potranno più procedere con l’emanazione dei singoli bandi, dando così avvio alle iscrizioni, prima che il ministero pubblichi il decreto con i numeri disponibili.

La possibile pubblicazione del decreto

E’ accaduto infatti in passato che le università abbiano dato il via alle iscrizioni prima di conoscere il contingente assegnato dal decreto, creando in questo modo problematiche organizzative e disservizi. Dal prossimo ciclo di percorsi abilitanti, il quarto, questo non sarà più possibile.

Alcune università indicano già ottobre 2026 come periodo orientativo di pubblicazione dei bandi, ma come detto prima sarà necessario che il ministero provveda alla pubblicazione del decreto.

Anche nell’ambito del quarto ciclo dei percorsi abilitanti, il ministero provvederà con l’organizzazione dei percorsi riservati ai precari storici. Per i 30 CFU destinati ai docenti con almeno tre anni di servizio, occorrerà quindi attendere l’attivazione concreta da parte degli atenei dopo i provvedimenti ministeriali e l’accreditamento dei percorsi. Non c’è, al momento, una data unica nazionale valida per tutte le università.

I costi previsti

Sul fronte dei costi, il DPCM 4 agosto 2023 fissa dei tetti massimi: per i percorsi da 30 CFU il costo può arrivare fino a 2.000 euro, mentre per il percorso ordinario da 60 CFU il limite massimo è 2.500 euro. Si tratta però di massimali: le università possono applicare importi inferiori ed eventualmente prevedere agevolazioni. Sono costi che restano alti, ma almeno si è arrivati a una calmierazione a livello nazionale che impedisce alle singole università di andare oltre quella cifra, nella speranza che almeno una parte di esse decidano di rimanere al di sotto di questa soglia.

I percorsi abilitanti verranno organizzati a prescindere dalla decisione o meno del ministero di organizzare un nuovo concorso scuola o mini concorsi scuola mirati nei prossimi mesi.