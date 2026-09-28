A ottobre arrivano i primi scioperi scuola: tutte le date con i giorni coinvolti

Con la ripresa delle attività scolastiche in tutta Italia, era inevitabile dover iniziare a fare i conti anche con gli scioperi che coinvolgono direttamente o indirettamente il mondo dell’istruzione. Se lo sciopero è un diritto fondamentale dei lavoratori, anche quelli della scuola (anzi verrebbe da dire soprattutto considerato che sono uno dei comparti più penalizzati dal punto di vista contrattuale e retributivo della pubblica amministrazione in Italia), è altrettanto vero che questo tipo di agitazioni comportano disagi per le famiglie che devono riorganizzare la giornata anche in funzione di ciò.

Il mese di settembre volge ormai al termine e si concluderà salvo sorprese dell’ultim’ora, senza agitazioni sindacali. Ottobre invece sarà caratterizzato da una serie di scioperi che è bene iniziare a segnalare con il circoletto rosso sul calendario per non farsi trovare impreparati.

Gli scioperi di ottobre

Venerdì 2 ottobre è previsto uno sciopero generale nazionale proclamato dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei (CSLE), con adesione della FI-SI. La mobilitazione coinvolge anche il personale scolastico, come indicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con l’Avviso n. 59. Tra le motivazioni figurano la richiesta di adeguamento degli stipendi al costo della vita e la riduzione della pressione fiscale.

Mercoledì 16 ottobre invece ci sarà uno sciopero nazionale proclamato dal sindacato Sisa per tutto il personale docente, dirigente e ATA, sia di ruolo sia precario. Le principali rivendicazioni riguardano un incremento salariale del 20%, per recuperare il potere d’acquisto perso a causa dell’inflazione, e il contrasto alla precarietà lavorativa.

Giovedì 30 ottobre annunciato uno sciopero generale nazionale proclamato dall’Usi Cit per l’intera giornata. La protesta interessa tutte le categorie lavorative, compreso il personale della scuola. Tra le motivazioni indicate figurano l’opposizione ai conflitti bellici e alle spese militari.

Infine il 10 ottobre in Toscana ci sarà uno sciopero generale regionale proclamato dalla CGIL che non coinvolge la scuola, espressamente esclusa dalla mobilitazione.