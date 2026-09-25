Assunzioni precari sostegno: graduatorie esaurite in alcuni territori, ancora utilizzabili in altri

Completate le immissioni in ruolo per l’anno scolastico appena iniziato, le ultime cattedre vacanti vengono assegnate mediante algoritmo Gps, già in avanti con bollettini sempre più ridotti nella maggior parte delle province, o mediante graduatorie di istituto e interpelli se l’algoritmo si rivela incapace di provvedere all’assegnazione degli incarichi.

Le incertezze sulle assunzioni straordinarie

In vista del prossimo anno andranno fatti altri ragionamenti, ma al momento c’è molta incertezza. Per quel che riguarda le assunzioni straordinarie, sappiamo già che si potrà contare anche il prossimo anno sugli elenchi regionali per il ruolo, che verranno rinnovati di anno in anno. L’anno prossimo potranno prendere parte a questa procedura anche gli idonei del Pnrr 3, esclusi dalla procedura quest’anno per questione di tempistiche.

Qualche dubbio in più riguarda le altre due procedure straordinarie di immissione in ruolo, legate al sostegno: scorrimento prima fascia gps sostegno, infatti, e mini call veloce, al momento dispongono di proroga che cessa con la fine di quest’anno solare.

Tutt’altro che sicuro il rinnovo per il prossimo anno, che avrebbe bisogno di un atto normativo apposito. Potrebbe arrivare, ma la speranza è che queste due procedure sul sostegno possano venire assorbite dal doppio canale di reclutamento che consentirebbe di estendere le assunzioni anche al posto comune.

Graduatorie esaurite

In ogni caso bisognerà fare i conti con uno scenario non nuovo ma proprio per questo necessariamente da affrontare. Le graduatorie sono esaurite in alcuni territori, mentre sono ancora utilizzabili in altri. Questo comporta che il fabbisogno cambia in maniera importante a seconda della regione e della classe di concorso.

Emblematica la situazione che si è venuta a creare in alcune regioni come la Lombardia dove per il sostegno nella scuola primaria le graduatorie utilizzabili per le assunzioni risultano esaurite.

Al momento lo scenario racconta che in alcune regioni, per alcune specifiche classi di concorso, ora come ora le graduatorie utili sono tutte esaurite.

Per questo si dovrà ricorrere alle assunzioni straordinarie da GPS e alla procedura di mobilità territoriale sui posti rimasti disponibili. Provvedimenti che potrebbero non essere sufficienti, perché in alcune situazioni continuerebbero comunque a esserci posti vacanti da coprire.

In altre zone del Paese, invece, le graduatorie dei concorsi già svolti, anche sul sostegno, sono sufficienti.