Stabilizzazione con 36 mesi di servizio: interruzione dei bandi dei prossimi concorsi per attingere dalle graduatorie

Quale il futuro dei precari con 36 mesi di servizio? L’orientamento recente della giurisprudenza è quella di individuare questa soglia come critica per rappresentare un limite massimo di contratti a tempo determinato, dopo i quali il precariato sconfina nell’abuso di rapporti di lavoro a scadenza.

Non solo idonei

Non si può lavorare per tutta la vita mediante le Gps, che al momento rappresentano la colonna portante, loro malgrado, della scuola italiana rifornendo le classi italiane di docenti pronti ad accettare soluzioni temporanee nella speranza e nell’attesa di una stabilizzazione.

Ne parla Cisl in queste ore, sottolineando che non vanno tutelati solo gli idonei dei concorsi scuola, ma anche i precari della scuola che hanno lavorato per anni nella scuola attraverso le GPS.

“C’è un altro interesse legittimo a cui va data risposta, che è quello dei colleghi che, dopo 36 mesi, hanno svolto un servizio, hanno preso un’abilitazione, sono nelle graduatorie delle GPS”.

Lo scoglio dei 36 mesi

Il pensiero va al doppio canale di reclutamento che potrebbe prevedere per i precari con almeno 36 mesi di servizio un’ulteriore canale preferenziale. La priorità in questo senso, sarebbe quella di intervenire sulla struttura dell’organizzazione dei concorsi, di cui si èa busato negli ultimi anni anche in virtù degli impegni in ambito Pnrr dell’Italia con l’Europa.

“Interrompendo i bandi dei prossimi concorsi si possa mettere ordine dando giustizia sia ai vincitori e agli idonei e a chi è negli elenchi regionali dei concorsi ordinari, sia a coloro i quali hanno prestato servizio dentro la scuola e sono stati utili, opportuni, necessari perché hanno tenuto aperte le scuole“.

Secondo il sindacato, il servizio già svolto non dovrebbe essere considerato un elemento marginale nella valutazione professionale ma strutturale e parte integrante di esso nella valorizzazione della carriera in ottica stabilizzazione.