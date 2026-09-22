Bollettini nomine gps 2026: ecco finalmente Milano e Napoli con il secondo turno

Dopo settimane di attesa si sbloccano finalmente due delle province più importanti per le nomine da GaE e GPS. Milano e Napoli hanno pubblicato il secondo turno, lasciandosi quindi alle spalle una situazione che le aveva viste ferme al primo bollettino mentre numerose altre province erano già arrivate al terzo, quarto o addirittura quinto scorrimento.

I bollettini più attesi di Milano e Napoli

A Napoli il secondo turno arriva dopo una lunga serie di rettifiche al primo bollettino del 31 agosto. Gli ultimi interventi erano stati pubblicati anche il 18 settembre per la scuola secondaria di primo grado, l’infanzia e la primaria. Il 21 settembre è arrivato finalmente il secondo bollettino generale delle nomine. Nella stessa giornata si sono mosse anche Avellino e Caserta, entrambe con il secondo turno.

La svolta riguarda anche Milano. Dopo il primo turno del 31 agosto, senza ulteriori scorrimenti per diverse settimane, il 21 settembre è stato pubblicato il secondo bollettino GPS. In Lombardia si registra inoltre il secondo turno di Monza Brianza, pubblicato il 18 settembre.

Le altre province

Ma mentre Milano e Napoli arrivano soltanto adesso al secondo turno, altre province sono ormai molto più avanti.

Particolarmente dinamica la situazione in Emilia-Romagna. Bologna è arrivata al quarto turno il 21 settembre, Ferrara ha pubblicato nella stessa giornata il terzo turno e Reggio Emilia il terzo. Ravenna ha raggiunto invece il quarto turno. Ancora più avanti Parma, che dopo il quarto scorrimento del 18 settembre ha già pubblicato il quinto turno il 21 settembre.

Al quinto turno arriva anche Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, con una nuova pubblicazione del 21 settembre.

Stesso livello raggiunto da La Spezia. Dopo il terzo bollettino del 15 settembre e il quarto del 18, il 21 settembre è arrivato anche il quinto turno.

Proseguono rapidamente gli scorrimenti anche nelle Marche, dove Pesaro Urbino è arrivata al quinto turno, mentre in Piemonte si registra un nuovo avanzamento per Cuneo.

Numerose novità arrivano poi dalla Toscana. Arezzo e Lucca hanno pubblicato il terzo turno il 21 settembre, mentre Firenze e Prato sono già arrivate al quarto turno. Nei giorni precedenti erano inoltre avanzate Livorno, Massa Carrara, Pistoia e Siena.

Nuovo scorrimento anche in Umbria, dove Perugia ha pubblicato un ulteriore turno il 21 settembre. Nell’elenco non viene indicata esplicitamente la numerazione del bollettino, ma si tratta comunque di una nuova fase delle assegnazioni.

In Veneto, Treviso raggiunge il terzo turno il 21 settembre, mentre nei giorni precedenti era arrivato un nuovo scorrimento anche per Verona.

Tra le pubblicazioni più recenti figura infine Sassari, che il 22 settembre ha pubblicato il secondo turno, proseguendo così le operazioni anche in Sardegna.