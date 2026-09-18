Ultimi bollettini Gps pubblicati: attesa per le province ancora in ritardo al secondo turno

Con Milano e Napoli ancora ferme al primo turno, nel resto d’Italia si va completando il puzzle delle pubblicazioni relative al secondo turno dei bollettini Gps. A livello nazionale il quadro è pressochè completo, ma è evidente come il ritardo di queste due grandi province costituisca un motivo di preoccupazione per i tanti docenti coinvoolti che aspettano ancora una convocazione.

I bollettini pubblicati

Nel frattempo, però, il resto del quadro nazionale continua a muoversi. In Abruzzo, Chieti-Pescara ha pubblicato il terzo turno il 17 settembre, aggiungendosi alle province che hanno ormai superato la seconda fase delle assegnazioni.

In Calabria si sblocca Crotone, dove è arrivato il bollettino n. 2 del 17 settembre. Si tratta di una delle province che fino all’ultimo aggiornamento risultavano ancora ferme al primo turno, pur con alcune rettifiche successive.

Nuovo scorrimento anche in Friuli Venezia Giulia, dove Udine ha pubblicato un ulteriore bollettino il 17 settembre. L’elenco non assegna una numerazione esplicita a questa pubblicazione, ma arriva dopo il primo turno del 31 agosto, il secondo del 7 settembre e un nuovo turno del 14 settembre.

Proseguono rapidamente anche le operazioni in Liguria. Imperia è già arrivata al quarto turno, pubblicato il 17 settembre, mentre Savona ha raggiunto il terzo turno nella stessa giornata.

Nelle Marche accelera ulteriormente Ancona, che dopo il secondo turno del 7 settembre e quello successivo del 15 settembre è arrivata al quarto turno il 17 settembre.

Novità anche in Piemonte. Alessandria ha pubblicato il turno 4 del 17 settembre, mentre Biella e Novara hanno entrambe raggiunto il terzo turno.

Si muove anche la Puglia, dove Bari ha pubblicato il terzo turno il 17 settembre. Dopo il primo turno e il secondo del 9 settembre, l’Ambito territoriale barese entra quindi nella fase dei successivi scorrimenti.

In Toscana arriva invece il terzo turno di Massa Carrara, pubblicato il 17 settembre dopo il secondo bollettino dell’11 settembre.

Le rettifiche

Accanto ai nuovi turni continuano anche le rettifiche delle precedenti assegnazioni. Tra gli aggiornamenti più recenti ci sono la rettifica del secondo bollettino di Matera, un nuovo decreto di revoche a Frosinone, una rettifica del secondo bollettino di Varese, un nuovo intervento sul secondo turno di Macerata e una rettifica ADMM a Taranto. Si tratta però di modifiche a operazioni già effettuate e non di nuovi scorrimenti.