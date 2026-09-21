Pubblicati nuovi bollettini Gps: gli aggiornamenti della situazione di Milano e Napoli

Nuova infornata di bollettini in concomitanza con l’inizio della settimana. Molte province sono avanti con il lavoro, altre ancora ferme al secondo bollettino. A rendere preoccupante la cosa, il fatto che si tratta di grandi province. Per questo si può dire che le nomine da GaE e GPS continuano ad avanzare a velocità molto differenti sul territorio nazionale. Milano e Napoli, nell’ultimo elenco disponibile entrambe risultano ancora ferme al primo turno, mentre in numerose altre province le operazioni hanno ormai raggiunto il terzo o addirittura il quarto scorrimento.

La situazione di Milano e Napoli

A Milano continua infatti a risultare soltanto il primo bollettino del 31 agosto. Anche a Napoli non compare ancora il secondo turno: dopo il primo bollettino sono state pubblicate diverse rettifiche, comprese quelle del 16 settembre, senza però l’avvio di un nuovo scorrimento generale.

Nel frattempo, il quadro continua però a muoversi rapidamente in molte altre province. Tra gli aggiornamenti più recenti spicca Parma, che il 18 settembre ha pubblicato il quarto turno di nomine da GPS. L’Ufficio scolastico ha reso disponibili nella stessa giornata gli esiti delle nuove assegnazioni.

Al quarto turno arriva anche Siena. Dopo il terzo scorrimento del 15 settembre, il 18 settembre è stato pubblicato il decreto con gli esiti del IV turno di nomina GPS.

Stesso livello raggiunto da Pistoia, dove il 18 settembre è comparso il quarto turno, successivo al terzo del 14 settembre.

In Liguria proseguono rapidamente le operazioni. Genova ha pubblicato il terzo turno GPS il 18 settembre, mentre La Spezia è già arrivata al quarto turno.

I nuovi avanzamenti

Nuovo avanzamento anche nelle Marche, dove Ascoli Piceno ha pubblicato il quarto turno il 18 settembre. Pochi giorni prima, il 15 settembre, era stato pubblicato il terzo.

Tra le grandi province si muove invece Torino, che il 18 settembre ha pubblicato il terzo turno informatizzato di nomina delle supplenze.

Passaggio al terzo turno anche per Latina, dove dopo il secondo scorrimento dell’11 settembre sono arrivati il 18 settembre le nuove disponibilità e gli esiti del turno 3.

Altri terzi turni arrivano da Isernia, Catania e Pavia. Isernia ha pubblicato il nuovo scorrimento il 18 settembre; nella stessa giornata Catania ha reso note le sedi assegnate con il turno 3 e Pavia ha pubblicato gli esiti del terzo turno di nomina.

Aumentano le province arrivate al terzo turno, mentre Parma, Siena, Pistoia, La Spezia e Ascoli Piceno sono già al quarto. Resta invece evidente il ritardo di realtà molto più grandi come Milano e Napoli, che nell’ultimo elenco continuano a risultare ferme al primo bollettino.