Supplenze disponibili: l’elenco dei posti restituiti alle scuole, via alle nomine da graduatorie di istituto

Proseguono le pubblicazioni degli Uffici scolastici relative ai posti e agli spezzoni rimasti disponibili dopo i turni di nomina da GPS. Si tratta delle disponibilità che, in seguito all’esaurimento delle graduatorie provinciali o alla mancata assegnazione, vengono restituite alle singole istituzioni scolastiche per consentire le successive nomine attraverso le graduatorie di istituto.

Le prime comunicazioni arrivate

In Basilicata, il 17 settembre sono arrivate comunicazioni sia da Matera, con la restituzione alle scuole dei posti residuati dal primo turno di nomina, sia da Potenza, dove sono state segnalate GPS esaurite per alcune classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado.

In Emilia-Romagna, a Bologna è stata pubblicata una prima restituzione degli spezzoni orari della scuola secondaria il 15 settembre, seguita il 17 settembre da una nuova comunicazione relativa ai posti rimasti disponibili per l’esaurimento delle GPS.

In Liguria, l’Ufficio scolastico di La Spezia ha disposto il 15 settembre la restituzione alle scuole di disponibilità riguardanti la scuola primaria.

Numerose le pubblicazioni in Lombardia. A Bergamo la restituzione dei posti residuati dal secondo turno di nomina è stata pubblicata il 15 settembre, mentre a Brescia un provvedimento analogo era arrivato il 14 settembre. A Lodi la restituzione dei posti per le nomine da graduatoria di istituto è stata comunicata il 16 settembre, così come a Mantova. A Pavia, invece, il 21 settembre sono stati pubblicati i posti residui dopo il terzo turno di nomine a tempo determinato. A Sondrio, già il 14 settembre erano state rese note le disponibilità rimaste per mancanza di aspiranti nominabili dalle GAE e dalle GPS.

In Piemonte, ad Alessandria l’11 settembre è stata pubblicata la liberatoria per graduatorie esaurite, con restituzione dei posti alle istituzioni scolastiche. Situazione particolarmente dinamica anche a Vercelli, dove sono stati pubblicati diversi report sulle classi di concorso esaurite: il 4 settembre, il 9 settembre e successivamente il 15 settembre, in occasione del quinto turno di nomina.

In Puglia, a Brindisi il 5 settembre è stata pubblicata una liberatoria relativa ai posti di sostegno nella scuola primaria. A Foggia, il 15 settembre è arrivato un provvedimento relativo all’aggregazione degli spezzoni in posti orario e agli spezzoni non utilizzati, seguito il 17 settembre dalla restituzione alle scuole delle disponibilità residue. Sempre il 17 settembre, a Taranto è stato comunicato l’esaurimento di alcune GPS con conseguente autorizzazione alle nomine attraverso le graduatorie di istituto.

Elenco in aggiornamento

In Sardegna, a Oristano il 15 settembre sono state restituite alle scuole le disponibilità residue, mentre a Nuoro sono state pubblicate le GPS risultate esaurite, suddivise per istituzione scolastica, classe di concorso, tipologia di posto e contratto.

In Sicilia, l’Ufficio scolastico di Trapani ha pubblicato il 16 settembre la restituzione dei posti e delle ore residue riguardanti la scuola secondaria di primo grado.

In Toscana, a Prato il 15 settembre sono stati restituiti alle scuole i posti rimasti disponibili per esaurimento degli aspiranti nelle GPS dopo il secondo turno di supplenze.

Diverse pubblicazioni anche in Veneto. A Padova una prima comunicazione relativa a posti, posti orario e spezzoni non assegnati era stata pubblicata il 7 settembre, mentre il 15 settembre è arrivata una nuova restituzione dei posti dopo il terzo turno di supplenze. A Rovigo sono stati restituiti posti alle scuole sia il 10 settembre, dopo il secondo turno, sia il 16 settembre, in occasione del terzo turno. A Vicenza, infine, il 17 settembre è stato pubblicato il decreto di restituzione di posti, spezzoni e ore disponibili nelle scuole statali di primo e secondo grado, nei CPIA e nei convitti.

L’elenco è in aggiornamento e potrà essere integrato con le successive pubblicazioni degli Uffici scolastici territoriali.